Sheinbaum revisa con gobernadores y alcaldes avances de Vivienda para el Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una reunión de seguimiento del programa Vivienda para el Bienestar en Palacio Nacional, con la participación de gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales, para evaluar los avances y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron agilizar los trámites relacionados con el programa y reforzar la colaboración institucional para avanzar en la construcción de viviendas destinadas a la población mexicana.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de México, la estrategia tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, con lo que se busca beneficiar a alrededor de 12 millones de familias.

El programa forma parte de las acciones federales en materia de vivienda y busca ampliar el acceso a espacios habitacionales para la población, mediante la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales.

La agilización de los procedimientos administrativos y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno fueron identificadas como medidas para facilitar el desarrollo de los proyectos habitacionales y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas.

Con estas acciones, el Gobierno de México mantiene el seguimiento de Vivienda para el Bienestar, cuya meta sexenal representa uno de los principales objetivos de su política habitacional.