IMSS IMSS fortalece contratación de Modalidad 40 sin afectar derechos inscritos. Las y los inscritos en la actualidad conservarán plenamente sus semanas cotizadas y aportaciones realizadas (Pexels)

Respecto de la actualización de las reglas de operación de la Modalidad 40 del IMSS, con el propósito de fortalecer dicho mecanismo, proteger los derechos pensionarios de los trabajadores y evitar prácticas de simulación laboral, el IMSS puntualizó que las personas actualmente inscritas, conservarán sus semanas cotizadas y aportaciones realizadas.

La titular de la Coordinación de Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Carolina Cisneros Prado, informó que trabajadores independientes podrán continuar su cotización en su esquema correspondiente, sin combinarlo con la

Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocido como Modalidad 40.

Esta Modalidad 40, enfatizó, mantiene su vigencia y continúa siendo una opción para las personas que concluyeron una relación laboral y desean seguir cotizando para incrementar sus semanas de cotización y conservar derechos pensionarios.

Aclaró que el Consejo Técnico del instituto determinó que las nuevas incorporaciones se regirán por disposiciones orientadas a garantizar un uso adecuado del esquema, como que: el salario base para la inscripción deberá corresponder al último salario registrado ante el IMSS al momento de la baja del Régimen Obligatorio, más el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, indicó que la incorporación surtirá efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que ya no procederá la contratación de periodos retroactivos, ello conforme a lo establecido por el Consejo Técnico.

Así, quienes actualmente están inscritas conservarán las semanas cotizadas y las aportaciones efectuadas, por lo que sus derechos adquiridos permanecerán vigentes. De igual forma, quienes cuenten con registros previos continuarán bajo las condiciones autorizadas al momento de su incorporación.

Respecto a trabajadores independientes, podrán seguir su cotización mediante el esquema que les corresponde; empero, las semanas reconocidas en dicho régimen no podrán utilizarse para acreditar los requisitos de inscripción a la Modalidad 40 ni coexistir de manera simultánea con este mecanismo.

Así, el esquema para trabajadores independientes amplía las opciones de aseguramiento para quienes laboran por cuenta propia, al facilitar su acceso a los servicios y prestaciones del Instituto mediante una modalidad diseñada para sus condiciones laborales, lo cual contribuye a una mayor inclusión en la seguridad social.

El objetivo dijo, es que las personas puedan continuar construyendo sus derechos pensionarios con reglas claras, procesos más sencillos y mayor transparencia, “la Modalidad 40 no desaparece, se fortalece para proteger los derechos de las personas aseguradas y preservar su finalidad como uno de los mecanismos de continuidad del aseguramiento”, indicó.

Asimismo, mencionó que el IMSS avanzará en la digitalización de trámites y pagos para facilitar el acceso a este beneficio, reducir tiempos de atención y brindar mayor certeza a las y los asegurados.

“Queremos que las personas puedan realizar sus gestiones de manera más sencilla, segura y transparente sin necesidad de desplazarse constantemente a las oficinas del IMSS”.

Como parte de este proceso de modernización el IMSS fortalecerá los servicios digitales relacionados con la Modalidad 40 mediante el Portal Ciudadano IMSS, lo que permitirá realizar consultas, dar seguimiento a trámites y efectuar pagos de manera más ágil, segura y transparente, y con ello reducir tiempos de atención y desplazamientos innecesarios para las personas aseguradas.