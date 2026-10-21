Modalidad 40 del IMSS: cambios y actualización oficial de las reglas de operación

Modalidad 40 del IMSS Las personas actualmente inscritas conservarán íntegramente las semanas cotizadas y las aportaciones efectuadas (Crónica Digital)

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene nuevas reglas. El mecanismo que permite a determinados trabajadores continuar cotizando después de concluir una relación laboral mantiene su vigencia, pero las condiciones para incorporarse cambian con una actualización que incide directamente en la planeación del retiro y pensión.

El acuerdo del Consejo Técnico del Instituto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece nuevos criterios para determinar el salario de cotización, fija la fecha de inicio del aseguramiento a partir de la presentación de la solicitud y dispone que las nuevas inscripciones se realicen exclusivamente por medios digitales.

La modificación tiene consecuencias para quienes consideran esta alternativa con el propósito de incrementar sus semanas cotizadas y mejorar el promedio salarial que puede utilizarse para calcular su pensión.

El IMSS, dirigido por Zoé Robledo, sostiene que la actualización busca fortalecer el funcionamiento de la Modalidad 40, proteger los derechos pensionarios y prevenir prácticas de simulación laboral.

¿Qué cambia en la Modalidad 40 del IMSS?

La principal modificación se encuentra en el salario con el que podrán incorporarse quienes soliciten la continuación voluntaria después de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

El criterio establecido por el IMSS toma como referencia el último salario registrado ante el Instituto al momento de la baja del Régimen Obligatorio y permite añadir el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que el importe sea inferior al salario mínimo general.

Asimismo, la incorporación surtirá efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que ya no procederá la contratación de periodos retroactivos, lo anterior en concordancia con lo establecido por el H. Consejo Técnico.

Esto impide registrar una nueva alta con una fecha anterior para cubrir periodos durante los cuales la persona no estaba incorporada a la Modalidad 40.

El tercer ajuste corresponde a la digitalización de los procedimientos. Las nuevas altas deberán tramitarse mediante mecanismos electrónicos que permitan verificar y dar seguimiento a los movimientos afiliatorios.

La actualización no elimina el esquema de continuación voluntaria, aunque modifica las condiciones de acceso para quienes pretendan incorporarse bajo las nuevas reglas.

Qué ocurre con quienes ya están inscritos en la Modalidad 40

El IMSS informó que las personas actualmente inscritas conservarán las semanas cotizadas y las aportaciones efectuadas. También señaló que quienes cuenten con registros previos mantendrán las condiciones autorizadas al momento de su incorporación.

El acuerdo contempla que los asegurados que ya forman parte de la Modalidad 40 cuando entren en vigor las nuevas disposiciones continúen bajo sus condiciones actuales hasta que termine el periodo contratado. Además, reconoce las semanas y los salarios efectivamente pagados para determinar sus futuros derechos pensionarios, de acuerdo con las normas aplicables.

Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué pasa con las personas trabajadoras independientes?

Respecto a las Personas Trabajadoras Independientes, la titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, Carolina Cisneros Prado, señaló que podrán seguir su cotización mediante el esquema que les corresponde; sin embargo, las semanas reconocidas en dicho régimen no podrán utilizarse para acreditar los requisitos de inscripción a la Modalidad 40 ni coexistir de manera simultánea con este mecanismo.

Refirió que como parte de este proceso de modernización el IMSS fortalecerá los servicios digitales relacionados con la Modalidad 40 mediante el Portal Ciudadano IMSS, lo que permitirá realizar consultas, dar seguimiento a trámites y efectuar pagos de manera más ágil, segura y transparente, y con ello reducir tiempos de atención y desplazamientos innecesarios para las personas aseguradas.