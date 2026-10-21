Taddei niega favoritismo en contratos del INE y solicitará nueva auditoría

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó que exista favoritismo hacia determinadas empresas en las contrataciones del organismo y anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una nueva revisión de los procesos de licitación, con el propósito de brindar mayor certeza sobre el uso de los recursos públicos.

Durante un mensaje ante medios de comunicación, Taddei señaló que las versiones difundidas recientemente sobre personas y empresas proveedoras deben analizarse a partir de los expedientes institucionales, los procedimientos aplicados y las fechas en que se realizaron las contrataciones.

“Esta Presidencia no tiene empresas favoritas”, afirmó, al sostener que la contratación pública debe regirse por reglas, expedientes documentados, competencia cuando corresponda y decisiones que puedan ser revisadas por las autoridades fiscalizadoras.

La funcionaria informó que los antecedentes relacionados con los señalamientos recientes fueron remitidos al Órgano Interno de Control del INE, instancia competente para revisar posibles irregularidades administrativas. Añadió que, en caso de detectarse omisiones o falsedades en declaraciones patrimoniales o de intereses, corresponderá a esa autoridad determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Precisó que las personas mencionadas en publicaciones recientes ya no forman parte del personal del instituto y que, de acuerdo con los documentos disponibles, en sus declaraciones patrimoniales y de intereses manifestaron no tener participación en empresas, sociedades o asociaciones en los apartados correspondientes.

Taddei aclaró que esas declaraciones son responsabilidad de quienes las presentan bajo protesta de decir verdad y que el organismo no debe anticipar conclusiones sobre hechos que aún requieren revisión. Aseguró que el INE colaborará con las autoridades y proporcionará la información que le sea requerida.

Revisarán procesos de contratación

La consejera presidenta anunció que pedirá a la ASF que vuelva al instituto para revisar las condiciones en que se desarrollan los procedimientos de licitación, además de las auditorías y revisiones que ya se realizan de manera permanente.

Como parte de sus argumentos, recordó su gestión al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, entre 2014 y 2021, periodo durante el cual, afirmó, se contrataron seis empresas distintas para suministrar documentación y materiales electorales en tres procesos comiciales.

También se refirió a la adquisición de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025. Explicó que la licitación previa fue declarada desierta y posteriormente se recurrió a una adjudicación directa sustentada en una investigación de mercado, luego de que las propuestas presentadas no cumplieran con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Según Taddei, la justificación, las fechas y los documentos de ese procedimiento forman parte de los expedientes que pueden consultarse. No obstante, reconoció que los antecedentes históricos de los proveedores no sustituyen la revisión de la legalidad de cada contratación.

Asimismo, señaló que algunas empresas especializadas en materiales y documentación electoral mantienen relaciones comerciales con el INE desde 2019, por lo que consideró necesario distinguir entre los contratos celebrados en años anteriores y las decisiones tomadas por las autoridades que posteriormente se incorporaron al organismo.

Impulsan mayor transparencia

En el mismo mensaje, Taddei destacó la propuesta del micrositio “INE Siempre a la Vista, Contigo en Cada Paso”, diseñado para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre las contrataciones del instituto.

La herramienta complementará el sistema CompraINE y permitirá consultar las convocatorias, las empresas participantes, los fallos, los contratos, los montos y los avances documentados de cada procedimiento. La intención es que los usuarios puedan conocer no solamente cuánto se gasta, sino también qué bienes o servicios se requieren, para qué se utilizan los recursos y cómo se desarrollan las contrataciones.

La presidenta del INE sostuvo que la publicación de documentos debe acompañarse de explicaciones accesibles que permitan a periodistas, investigadores, académicos y ciudadanos revisar la información y formar sus propios criterios.

Finalmente, llamó a los partidos políticos y a los distintos actores públicos a actuar con responsabilidad frente a los señalamientos sobre el instituto. Afirmó que el organismo continuará con los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027 y que su actuación estará respaldada por la documentación institucional, la transparencia y la colaboración con las autoridades de control.