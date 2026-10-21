Nuevo León es casi una tragedia, advierte Adrián de la Garza en entrevista con CRÓNICA

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, durante la entrevista con Juan Manuel Jiménez (Adrián Contreras)

Rumbo a la elección del 2027 — “El Estado de Nuevo León es casi una tragedia”, dice Adrián de la Garza sin ningún síntoma de estar bromeando sobre la administración del emecista Samuel García: “Un gobernador que ha tenido escándalos de corrupción ya muy conocidos”, agrega y hace recuento de los temas bajo responsabilidad del mandatario neoleonés y que terminaron generando caos: “las personas pasan 8 horas, una jornada de trabajo, en transporte público”. Monterrey incluso es una víctima de la falta de mantenimiento de infraestructura básica como el drenaje, señala, lo que hace que zonas de la ciudad huelan mal.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, visita las instalaciones de Crónica, donde se realiza una entrevista para la serie Cara a Cara con Juan Manuel Jiménez:

–¿Cómo está Nuevo León, entonces?

–Tenemos un gobernador que ha tenido escándalos de corrupción ya muy conocidos, ha ido a parar dinero del erario a sus cuentas bancarias, de su despacho y de su familia. Esto ha traído por consiguiente que muchas de las inversiones en movilidad, como la del transporte público, no hayan resultado; hay un caos, hay gente que hace más de ocho horas para poder trasladarse todos los días. Es decir, ciudadanos que pasan una jornada de trabajo en el transporte público.

Además, financieramente, el estado está quebrado, han pedido créditos de corto plazo que no van a poder cumplir a finales de la administración y el servicio de la deuda es ya insostenible. En fin, hay muchísimos problemas que vienen acumulándose por un gobierno fallido.

–¿Y la información gubernamental que se ve en redes sociales?

–Lo que vemos ahora de informes de resultados (del gobierno estatal) prácticamente son de Inteligencia Artificial. Basta con caminar las calles de los diferentes municipios, platicar con la gente, sensibilizarse y entender muy bien lo que está pasando en Nuevo León. Y lo que acabo de decir es solamente parte de las cosas graves que están pasando en Nuevo León.

En Samuel García tenemos un gobernador que ha tenido escándalos de corrupción ya muy conocidos, ha ido a parar dinero del erario a sus cuentas bancarias, de su despacho y de su familia, acusa el alcalde de Monterrey (Adrián Contreras)

–¿Qué está haciendo Monterrey para de alguna forma compensar o evitar que se dé más caos?

–Pues hemos hecho obras de infraestructura en las dos áreas con mayor conflicto que tiene la ciudad de Monterrey. Además, implementamos la Regio Ruta, que es un transporte público del municipio de Monterrey, sin ser una responsabilidad local. Estamos implementando esta ruta, ya tenemos más de un año con ella, donde hemos tenido más de 80 mil viajes. Es gratuita, tiene wifi, clima, es decir, es un transporte público muy digno, suficiente, atractivo para que la gente se anime a transportarse a través de este medio. Y bueno, esto ha venido a aliviar un poco la carga.

–En el Informe de Gobierno que usted rindió como alcalde estuvieron personajes notables de la oposición...

–Hace algunas semanas tuve la oportunidad de dar el informe de resultados a la gente de Monterrey, donde tenemos un gobierno que ha estado trabajando en coalición, participativo. Además de conformarlo, algunos miembros del Partido Acción Nacional y del Partido de Revolución Nacional, hay muchos ciudadanos trabajando en la administración dando resultados. Tengo que decirlo, tuvimos participaron de estas figuras, pero también de más de 4 mil 500 ciudadanos de Monterrey y miles de personas viendo el Informe en línea.

Y al final de cuentas el mensaje es muy claro, es un gobierno participativo donde hay ciudadanos y también miembros de los diferentes partidos con la firme vocación de tener un gobierno para la gente y resolver las problemáticas que se dan en una ciudad como Monterrey.

–¿Cuáles son las preocupaciones constantes que escucha por parte de la población?

–Acordémonos de que Monterrey es una ciudad-estado. El área metropolitana prácticamente la conforma el 95 por ciento de la población de nuestro estado y obviamente los problemas se concentran.

Uno de los problemas más sensibles es el tema de movilidad, donde tenemos gente que pasa horas en transporte público por obras (estatales) que han hecho sin planeación.

Implementamos la Regio Ruta, un transporte público del municipio de Monterrey, sin ser una responsabilidad local.que ya ha realizado 80 mil viajes, destaca Adrián de la Garza (Adrián Contreras)

Y hay un factor que quizá no se sienta mucho, pero que está trastocando igualmente la calidad de vida y es que el estado tiene sus finanzas ya colapsadas. Esto hace que el gobernador constantemente esté tratando de pedir créditos a diestra y siniestra.

–¿Cómo ha sido justamente luchar contra personajes públicos que manifiestan en redes sociales ciertas cosas que no están apegadas a la realidad?

–Con el tiempo, trabajando, la gente siente la realidad, o sea, aunque pueda verlo en redes sociales, aunque pueda tener una visión alterna, lo que se vive todos los días es la realidad, transporte público colapsado y escándalos de corrupción que desembocan en obras sin terminar.

Hay una pestilencia en muchas de las colonias de Monterrey y de los diferentes municipios por una falta de mantenimiento de drenaje, que siempre Nuevo León había tenido y que hoy se ha perdido después de cinco años. Se hace vivir a la gente en condiciones insalubres, en condiciones en donde se generan enfermedades, infecciones, en fin, esto por el colapso del drenaje sanitario.

–¿Cómo ve lo que está sucediendo con diputados locales de Morena que se van a Movimiento Ciudadano?

–Hay una situación interna en Morena local, lo que hemos estado viendo desde el principio de la administración actual es que Morena y Movimiento Ciudadano trabajan como comparsas, es decir, como socios.

El alcalde de Monterrey subraya que "lo que hemos estado viendo desde el principio de la administración actual es que Morena y Movimiento Ciudadano trabajan como comparsas, es decir, como socios". (Adrián Contreras)

Cuando se han promovido los juicios políticos, aunque Morena en una primera instancia dice ‘sí vamos’ y también critican lo que está pasando, entonces a la hora de votar los juicios políticos votan en contubernio con Movimiento Ciudadano. Esto fue todavía un poco más evidente hace algunos días, cuando incluso el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, decide irse a Movimiento Ciudadano.

–¿Qué me diría si le pregunto quién es Adrián de la Garza?

–Adrián de la Garza es un regiomontano muy orgulloso de ser de Monterrey, de Nuevo León; mexicano, por supuesto, servidor público de carrera.

Me considero servidor público de carrera porque desde los 20 años mi vocación por el servicio público primero me llevó al servicio público de la Administración y Procuración de Justicia, donde tuve la oportunidad de servir desde el Ministerio Público, desde la Policía de Investigación hasta la Procuraduría del Estado, quizás en una de las épocas más complicadas.

Puedo decirlo: la gente de Nuevo León me conoce y logramos revertir la situación de inseguridad que se estaba presentando en Nuevo León en aquella época, donde se bajaron los índices de violencia de forma considerable y posteriormente he tenido la oportunidad y la confianza de la gente de Monterrey de ser tres veces alcalde de la ciudad que me vio nacer.

Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en Derecho en Ciencias Penales. Y bueno, pues un apasionado del servicio público.

–¿Qué ha cambiado en estos años en la vida de Adrián de la Garza?

–Yo creo que más que un cambio es forjar un carácter. Es el carácter de la gente de Nuevo León, de la gente regiomontana, de la resiliencia, de poder reconstruirte cuando hay situaciones en las que parece que todo está perdido. En el caso de la época de la violencia que vivió Nuevo León, muchos de los ciudadanos tomaron la decisión de irse de Nuevo León; algunos se fueron a vivir al Estado de Texas y regresaban a trabajar, teniendo la familia tranquila en otra parte, pero nunca dejaron de luchar y los que nos quedamos en Nuevo León también nunca dejamos de luchar.

Creo que el tiempo y la tierra han forjado ese carácter, si nos vamos al inicio de cómo nace el Estado, cómo nace la ciudad de Monterrey, nos damos cuenta de que nuestros ancestros fueron gente también muy resilientes, que forjaron una ciudad a través de un carácter de poder resurgir, incluso cuando las condiciones están muy difíciles.

La gente de Nuevo León lo que quiere es rumbo y orden, quiere también un gobierno participativo donde todos tengan la oportunidad de influir dentro del gobierno de manera positiva. (Adrián Contreras)

El carácter de la gente de Nuevo León y de Monterrey nos va formando con esa misma dinámica y es la que tenemos que retomar.

–Rumbo al 2027, ¿cómo está Adrián de la Garza?

–Trabajando para poder cerrar bien la administración de Monterrey. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, para cerrar esto. Hemos tenido obra histórica en Monterrey, en nuestra administración, sin acudir a ni un solo peso de deuda.

–Político que respira, aspira. Cuando los tiempos lo permitan, ¿levantará la mano?

–Nunca he negado esa posibilidad, por supuesto, la gente de Nuevo León lo que quiere es rumbo y orden, quiere también un gobierno participativo donde todos tengan la oportunidad de influir dentro del gobierno de manera positiva, donde un gobierno que realmente sea sensible a las necesidades y a las solicitudes de los ciudadanos y, por supuesto, llegado el momento, ya sea que pueda aspirar, como ya lo hice en alguna ocasión, a la gubernatura de Nuevo León, o bien si surgiera alguna persona, hombre o mujer que pudiera darle rumbo y orden, siempre con planeación y estrategia al estado de Nuevo León, por supuesto que participaré junto con toda la gente del estado de Nuevo León para que así sea.

La Crónica de Hoy 2026