Calendario de la SEP: Próximo megapuente para estudiantes de educación básica será de cuatro días (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En este mes de octubre como parte del Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los niveles de prescolar, primaria y secundaria tendrán un megapuente de 4 días.

Aquí te decimos cuándo ocurrirá este fin de semana largo y los próximos descansos que tiene la SEP en su calendario.

Megapuente del mes de octubre

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP el descanso iniciará desde el viernes 30 de octubre y acabará el lunes 2 de noviembre, retomando las actividades hasta el marte 3 de noviembre.

Esto se debe a la junta del Consejo Técnico mensual correspondiente al mes de octubre y a la suspensión de labores en conmemoración del Día de Muertos.

Próxima suspensión de labores

La SEP aún cuenta con una gran cantidad de días donde se suspenderán las actividades escolares:

Lunes 16 de noviembre de 2026.

Miércoles 6 de enero de 2027.

Lunes 1 de febrero de 2027.

Lunes 15 de marzo de 2027.

Miércoles 5 de mayo.

También, tendrá dos periodos vacacionales:

Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027, por Navidad y Año Nuevo.

Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Igualmente, las juntas de Consejo Técnico Escolares:

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril del 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

El fin del Ciclo Escolar 2026-2027 está programado para el viernes 9 de julio de 2027. Este puede tener algún cambio dependiendo de las autoridades a cargo.

Otras instituciones que tendrán descanso en noviembre

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el domingo 1 y lunes 2 de noviembre están marcados como días inhábiles.

Asimismo, tanto la UNAM como el IPN suspenderán labores el lunes 16 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana, mientras que la UAM lo hará el viernes 20.