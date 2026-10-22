Hacienda abre consulta pública para integrar criterios de biodiversidad en las finanzas sostenibles

Taxonomía Sostenible de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso a disposición del público una propuesta para incorporar el objetivo de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y sus ecosistemas en la Taxonomía Sostenible de México (TSM), con el propósito de recibir comentarios y recomendaciones de personas, instituciones y organizaciones interesadas.

El periodo de consulta pública comprende del 21 de octubre al 4 de noviembre de 2026, a través de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, donde se podrá revisar el documento y enviar observaciones para fortalecer los criterios técnicos planteados.

De acuerdo con la dependencia, la iniciativa busca establecer parámetros que permitan identificar y clasificar las actividades económicas que contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La propuesta también pretende reconocer la importancia de los ecosistemas para el desarrollo económico y la estabilidad del sistema financiero, además de facilitar la canalización de recursos hacia proyectos con impactos positivos en el medio ambiente.

Otro de sus objetivos es promover la identificación y gestión de los riesgos económicos y financieros asociados con la pérdida y degradación de la biodiversidad.

Propuesta contempla alrededor de 30 actividades económicas

El desarrollo del objetivo de biodiversidad está a cargo de la SHCP, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el acompañamiento técnico de un consorcio integrado por Climate Bonds Initiative (CBI), Ambire Global, Planisphera Sustentabilidad y Biotope.

El proyecto se ha desarrollado en tres fases. La primera, correspondiente a 2024 y 2025, consistió en identificar referencias internacionales, instrumentos de política pública y elementos técnicos para establecer las bases del objetivo, con aportaciones de especialistas y actores relevantes.

En la segunda etapa se elaboró y socializó una propuesta técnica inicial mediante grupos focales. Este proceso permitió identificar 21 actividades económicas con potencial para contribuir a la conservación y restauración de la biodiversidad, además de formular criterios preliminares para su evaluación.

La tercera fase, prevista para 2026, se enfoca en validar y consolidar los criterios técnicos mediante la participación de Grupos Técnicos Sectoriales y otros actores interesados.

Esta etapa contempla ampliar la propuesta a aproximadamente 30 actividades económicas y fortalecer los criterios de contribución sustancial, el principio de no causar un daño significativo y las salvaguardas sociales mínimas.

Buscan orientar recursos hacia proyectos sostenibles

La incorporación de criterios de biodiversidad en la Taxonomía Sostenible de México busca ofrecer herramientas para distinguir las actividades económicas que contribuyen de manera significativa a la protección de los ecosistemas.

Con ello, se pretende facilitar la movilización de financiamiento hacia iniciativas que generen beneficios ambientales y, al mismo tiempo, mejorar la identificación de riesgos vinculados con el deterioro de los recursos naturales.

La consulta pública constituye una etapa para enriquecer la propuesta con las observaciones de distintos sectores, antes de consolidar el documento técnico.

¿Cómo participar en la consulta pública?

Hacienda invitó a personas, instituciones y organizaciones a revisar la propuesta y compartir sus comentarios durante el periodo establecido.

En la Plataforma de Finanzas Sostenibles estarán disponibles el formulario para enviar observaciones, su versión descargable, una nota informativa, una infografía y el borrador del capítulo de biodiversidad de la Taxonomía Sostenible de México.

Las aportaciones recibidas servirán como insumo para fortalecer los criterios y ampliar la perspectiva técnica y sectorial de la propuesta.

La dependencia busca que la participación de los distintos actores contribuya a construir un marco de referencia que vincule la protección de la biodiversidad con las decisiones económicas y financieras del país.