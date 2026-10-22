INE aprueba por unanimidad ajustes para verificar integridad de candidaturas (Mario Jasso)

El mecanismo busca prevenir la infiltración de la delincuencia en los procesos electorales; partidos políticos plantearon preocupaciones sobre la certeza jurídica, los plazos y la protección de información confidencial.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad modificaciones a los lineamientos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con el propósito de fortalecer la coordinación entre autoridades y establecer reglas más claras para revisar, de manera voluntaria, perfiles que los partidos políticos consideren postular a cargos de elección popular.

Durante la sesión extraordinaria, el consejero Arturo Manuel Chávez López, presidente de la comisión, explicó que los cambios derivan del diálogo con autoridades de seguridad, investigación, inteligencia financiera y del sistema bancario, en cumplimiento de las disposiciones legales y de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo del mecanismo es proporcionar información que ayude a los partidos a identificar posibles riesgos asociados con sus aspirantes y prevenir que personas vinculadas con la delincuencia organizada u otras actividades delictivas se incorporen a la vida pública.

Entre los principales ajustes aprobados se encuentra la posibilidad de que los partidos políticos nacionales y locales sometan a verificación más de un perfil para un mismo cargo. También se derogó el artículo 24 de los lineamientos para evitar que las comunicaciones de riesgo se interpreten como decisiones vinculantes o como una instancia especial de revisión no contemplada en la ley.

Asimismo, se realizaron precisiones sobre la participación de las fiscalías y otras autoridades, con el fin de respetar las competencias y la organización interna de cada institución.

Chávez López subrayó que los resultados tendrán una función informativa y que la coordinación institucional continuará durante la implementación del procedimiento, bajo los principios de protección de datos personales, presunción de inocencia y respeto a los derechos político-electorales.

La propuesta general fue aprobada por unanimidad. El INE sostuvo que la eficacia del procedimiento dependerá de la colaboración entre las autoridades y los partidos políticos, así como del respeto a los derechos de las personas aspirantes. La comisión continuará con los trabajos de coordinación para implementar las verificaciones en los tiempos previstos.

El mecanismo pretende contribuir a que las candidaturas se definan con mayores elementos de información, sin sustituir las facultades de los partidos ni las atribuciones legales de las instituciones participantes.