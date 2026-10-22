Sheinbaum justifica regulación de la Modalidad 40 por fraudes en pensiones (Fotografo Prueba)

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la regulación de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responde a la detección de presuntos esquemas fraudulentos que permitían acceder a pensiones elevadas que no correspondían a los derechos reales de los trabajadores.

La mandataria explicó que, tras un análisis realizado por un equipo de trabajo del Gobierno federal, se determinó la necesidad de regular este mecanismo para evitar abusos y garantizar que existan recursos suficientes para cubrir las pensiones legítimas.

“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas”, señaló Sheinbaum al explicar los motivos de la decisión.

Indicó que la Modalidad 40, conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, era utilizada en esquemas que podían derivar en irregularidades para obtener beneficios pensionarios superiores a los que correspondían a los trabajadores.

Ante esta situación, sostuvo que la regulación busca cerrar espacios a posibles fraudes y proteger los recursos destinados al sistema de pensiones, de manera que estos se utilicen para garantizar las prestaciones de quienes tienen derecho a recibirlas.

La Presidenta subrayó que la medida se tomó a partir de una revisión amplia dentro del Gobierno federal, con el propósito de prevenir prácticas indebidas y fortalecer la sostenibilidad de los recursos pensionarios.

Al ser cuestionada sobre la magnitud del impacto económico de estas irregularidades, Sheinbaum respondió que se trataba de una cantidad importante, de “cientos de miles de millones”.

Sin embargo, en sus declaraciones no precisó el periodo al que corresponde esa estimación ni presentó un desglose del monto o datos específicos sobre los casos detectados.

La Modalidad 40 permite a determinados trabajadores que dejaron de cotizar en el régimen obligatorio continuar realizando aportaciones voluntarias al IMSS, bajo ciertas condiciones, para incrementar sus semanas cotizadas y, según el régimen pensionario aplicable, mejorar el monto de su pensión.