Caso Guadalupe Taddei: Auditoría investigará contratos y presuntas irregularidades en el INE

Consejera presidenta en la mira CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos relacionado con el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Lo anterior, luego de que se reveló que personas vinculadas a dicha funcionaria electoral, incluido su chofer, son proveedores y contratistas del árbitro electoral.

En un comunicado, el órgano fiscalizador informó que la indagatoria abarcará al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas, proveedores y personas servidoras públicas que estén vinculados con los contratos bajo revisión.

La ASF señaló que cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en diversas contrataciones, por lo que ejercerá las facultades de investigación que le otorga la ley para esclarecer los hechos.

🗳️ Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se refirió a los señalamientos sobre el instituto durante una sesión del Consejo General. 👆 En su intervención, destacó la importancia de preservar la confianza ciudadana y mantener la autonomía de la autoridad electoral. 📍 Taddei llamó a los actores políticos a expresar su pensar por las vías legales y señaló que las elecciones se definen a partir de las propuestas y el respaldo de la ciudadanía. #INE #GuadalupeTaddei #Elecciones2027 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 23, 2026

ASF revisará contratos, conflictos de interés y triangulación de recursos

De acuerdo con el comunicado, la Auditoría Superior investigará presuntas irregularidades relacionadas con:

Contrataciones públicas.

Posibles conflictos de interés.

Probables actos de colusión.

Posible triangulación de recursos públicos.

Asimismo, precisó que las diligencias comprenderán a cualquier persona física o moral que haya participado en los procedimientos de contratación, incluidos funcionarios electorales, proveedores y empresas.

Investigarán contratos del INE La Auditoría Superior de la Federación anunció que investigará a proveedores y funcionarios del árbitro electoral. (ASF)

¿Por qué la ASF investigará al INE?

La investigación de la Auditoría fue abierta después de que Reforma revelara presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

El rotativo informó que Jonathan Navarrete Torres, colaborador cercano de Guadalupe Taddei señalado inicialmente como su chofer, aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora del organismo.

Los siguientes días, distintos medios de comunicación revelaron otros contratos del INE con empresas vinculadas a personas cercanas a la consejera presidenta del organismo.

En su posicionamiento, la Auditoría Superior afirmó que las investigaciones se realizarán con “absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”.