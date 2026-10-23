México alerta a sus ciudadanos en Francia ante riesgo de violencia durante protestas

El Gobierno de México emitió una alerta para sus ciudadanos que se encuentran en Francia ante el riesgo de que las manifestaciones previstas para este fin de semana deriven en episodios de violencia, vandalismo, robos y saqueos.

A través de un aviso difundido en redes sociales, la Embajada de México en Francia exhortó a los connacionales a extremar precauciones, mantenerse informados sobre la evolución de las movilizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La representación diplomática recomendó consultar fuentes oficiales, verificar posibles toques de queda, cierres de calles y restricciones a la movilidad, así como comprobar el funcionamiento del transporte público antes de realizar desplazamientos.

La advertencia se produce ante una nueva jornada de protestas programada para este sábado, luego de los disturbios registrados durante las movilizaciones del pasado 17 de octubre en distintas ciudades francesas.

Ante este escenario, el Ministerio del Interior de Francia anunció un reforzamiento de los controles y de los dispositivos policiales para prevenir nuevos actos violentos, saqueos y daños a establecimientos. Las medidas también contemplan posibles restricciones a las manifestaciones en zonas consideradas de riesgo.

Durante las protestas del fin de semana anterior, decenas de miles de personas salieron a las calles para expresar su inconformidad por el deterioro del sistema educativo, la precariedad laboral, la inflación y el elevado costo de la vida.

Las movilizaciones derivaron en incidentes violentos, ataques a edificios públicos y actos vandálicos contra establecimientos comerciales, además de saqueos, de acuerdo con la información proporcionada.

Embajada habilita número de emergencia

La Embajada de México informó que su sección consular permanece atenta a la situación y recordó a los mexicanos que pueden comunicarse al número +33 6 13 53 55 74 en caso de emergencia consular.

Asimismo, la representación diplomática recordó los principales números de emergencia disponibles en Francia:

17: Policía.

Policía. 18: Bomberos.

Bomberos. 15: Urgencias médicas.

El Gobierno de México pidió a los connacionales priorizar su seguridad, evitar las zonas donde se desarrollen concentraciones multitudinarias y atender las recomendaciones de las autoridades francesas mientras continúe la situación de riesgo.

La alerta busca facilitar que los mexicanos residentes o de visita en Francia tomen previsiones ante posibles alteraciones del orden público y cambios en los servicios de transporte durante las jornadas de protesta.