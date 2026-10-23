Detienen en Culiacán a “El Coco Ranas”, presunto jefe de una célula ligada a “Los Chapitos”

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, fue detenido Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, señalado como presunto jefe de la célula delictiva “Los Ranas”, afín a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La detención se llevó a cabo el 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, en Culiacán, como resultado de trabajos de inteligencia militar y de una operación en la que participaron integrantes de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Junto con Orlando “N” fueron detenidas otras tres personas. Durante la intervención, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

De acuerdo con la información oficial, “El Coco Ranas” es identificado como un presunto generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense y estaría relacionado con actividades delictivas de la célula “Los Ranas”, vinculada a “Los Chapitos”.

La Secretaría de la Defensa Nacional también señaló que el detenido habría participado en la emboscada contra personal militar ocurrida el 30 de septiembre de 2016, en la que cinco elementos perdieron la vida y diez más resultaron heridos.

Tras su captura, los cuatro detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para llevar a cabo las investigaciones, las diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

Las autoridades no informaron en el comunicado sobre cargos específicos formulados contra los detenidos. Su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.