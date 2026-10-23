Puebla organiza recorridos nocturnos en Panteón Municipal Días, horarios y precios de la actividad (Pexels / Pepe Chedraui)

El gobernador de Puebla, Pepe Chedraui, ha anunciado que tanto los poblanos como los turistas podrán disfrutar de la experiencia “Vive el Panteón Municipal” en la semana previa al Día de Muertos. Los recorridos nocturnos en el Panteón Municipal ya son una actividad tradicional durante esta temporada.

¿Qué días será el recorrido nocturno al Panteón Municipal en Puebla y cuál será su horario?

De acuerdo al anuncio del gobernador, los asistentes podrán disfrutar de los recorridos nocturnos en el Panteón Municipal desde el 23 al 26 de agosto, en un horario de las 19:00 hasta las 22:00 horas. La actividad será totalmente gratuita y podrán asistir tanto los habitantes de Puebla como los turistas. El panteón se ubica en la esquina de la 11 Sur y 37 Poniente, en la colonia Gabriel Pasto 1.ª Sección.

¿Cuándo?: Del 23 al 26 de agosto.

Del 23 al 26 de agosto. ¿Dónde?: Panteón Municipal.

Panteón Municipal. Horario: De las 19:00 hasta las 22:00 horas.

De las 19:00 hasta las 22:00 horas. Precio: Entrada gratuita.

¿Qué incluirá el recorrido nocturno al Panteón de Puebla?

Durante el recorrido, los asistentes podrán caminar por el Panteón Municipal para conocer sobre su historia, así como su arquitectura funeraria y los monumentos históricos. El panteón es un atractivo turístico, ya que funciona como un museo al aire libre por sus monumentos, arquitectura y esculturas.

Las personas podrán ver tumbas de personajes históricos como el mausoleo del general Juan Crisóstomo Bonilla, la tumba de Altagracia Calderón, también conocida como “La Charra”, o el monumento dedicado a los Hermanos Serdán.

También durante estas fechas se llevará a cabo el festival “La Muerte es un Sueño”, que contemplará un gran programa de actividades como su inauguración en el Zócalo de Puebla el 23 de octubre a las 16:30 horas; además, estará expuesta una ofrenda en el Palacio Municipal y se ha anunciado que en los fines de semana se proyectarán películas y la obra de teatro “La Llorona”.