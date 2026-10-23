Sheinbaum pide investigar señalamientos de presunta corrupción en el INE (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de ser cuestionada sobre los señalamientos relacionados con la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y su presunta relación con un contratista que también sería proveedor de la institución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal consideró necesario que se realicen las auditorías correspondientes para esclarecer cualquier posible irregularidad y garantizar la transparencia en el funcionamiento del órgano electoral, en un contexto previo a las elecciones de 2027.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso”, expresó Sheinbaum al responder sobre la polémica generada por la difusión de videos que, según el planteamiento de la pregunta, mostrarían una relación cercana entre Taddei y el proveedor.

La presidenta subrayó que la defensa del organismo electoral no debe confundirse con la protección de intereses particulares, en referencia a las movilizaciones realizadas en el pasado bajo la consigna “El INE no se toca”.

“Pero entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral”, afirmó, al señalar que la vigilancia de la institución debe estar orientada a preservar su integridad y no a encubrir posibles actos indebidos.

Sheinbaum reiteró que la exigencia de transparencia debe aplicarse en todas las instituciones del país, sin excepciones, por lo que consideró indispensable que cualquier señalamiento sea atendido mediante los mecanismos de fiscalización correspondientes.

La mandataria no presentó conclusiones sobre la veracidad de las acusaciones contra la presidenta del INE, pero insistió en que deben investigarse las posibles irregularidades y evitar que existan dudas sobre el manejo de los recursos públicos.

Los señalamientos adquieren relevancia ante la proximidad del proceso electoral de 2027, cuando se renovarán diversos cargos de elección popular y el INE tendrá a su cargo la organización de los comicios federales y locales.

Con sus declaraciones, Sheinbaum planteó que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser condiciones indispensables para preservar la confianza ciudadana en las autoridades electorales.