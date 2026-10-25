AMOTAC y ANTAC rechazan movilización de la CANACAR; paro podría afectar cinco corredores carreteros de Puebla

ANTAC se deslinda de movilización convocada por transportistas (Tonatiuh Navarro)

Las organizaciones Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y Asociación Nacional Transportista (ANTAC) anunciaron por separado que no participarán en la movilización convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), al considerar que es necesario privilegiar las negociaciones, establecer objetivos definidos y presentar propuestas concretas para atender los problemas del sector.

Mientras ambas agrupaciones se deslindaron de la protesta, la movilización nacional de transportistas prevista para este lunes 26 de octubre podría generar retrasos, circulación intermitente y concentraciones en cinco corredores carreteros de Puebla.

De acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria, el paro comenzaría a las 8:00 horas y se prolongaría por tiempo indefinido. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de cierres totales o parciales en cada uno de los tramos señalados, por lo que las afectaciones dependerán de los puntos donde se concentren los transportistas.

Entre las vías que podrían registrar complicaciones se encuentran las autopistas México-Puebla y Puebla-Atlixco, el Arco Norte, la Vía Corta a Santa Ana y las conexiones carreteras hacia Veracruz.

AMOTAC apuesta por el diálogo con García Harfuch

Rafael Ortiz Pacheco, dirigente de AMOTAC, rechazó la convocatoria y cuestionó la representatividad de algunas organizaciones que respaldan el movimiento. En un mensaje dirigido a los transportistas, criticó a agrupaciones que, afirmó, carecen de trayectoria y representación suficiente dentro del gremio.

El dirigente sostuvo que AMOTAC cuenta con una estrategia propia y que mantendrá el compromiso de diálogo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, antes de emprender nuevas acciones.

Como parte de los avances que atribuyó a esta interlocución, mencionó la atención al problema registrado en Esperanza, Puebla, y el retiro de retenes de fiscalías en el noroeste y norte del país.

“Es trabajar, señores, no palabras ni lambisconerías”, expresó Ortiz Pacheco, quien pidió a sus compañeros abstenerse de respaldar la movilización y permitir que las organizaciones convocantes demuestren su capacidad para obtener resultados.

No obstante, advirtió que AMOTAC respetará los plazos establecidos para alcanzar acuerdos con García Harfuch y que, si no se concretan compromisos, reconsiderará su postura y podría emprender acciones por cuenta propia en distintas regiones del país.

ANTAC también se deslinda por falta de propuestas

Por su parte, la ANTAC, presidida por David Estévez Gamboa, informó mediante un comunicado oficial que tampoco participará en la movilización, debido a la falta de claridad en los planteamientos y de propuestas que atiendan de fondo las necesidades de los operadores y del llamado hombre-camión.

La organización explicó que inicialmente expresó su respaldo a la convocatoria de la CANACAR, pero condicionó su participación a que se tratara de una movilización seria, legítima y formal, sustentada en propuestas concretas en beneficio del sector.

Ante lo que calificó como ausencia de objetivos definidos y soluciones suficientes, la ANTAC decidió deslindarse de la iniciativa y no sumarse a las acciones previstas.

La asociación señaló que su labor se ha centrado en defender la seguridad, la dignidad y los derechos de quienes recorren las carreteras mexicanas. Por ello, consideró que cualquier movimiento nacional debe contar con propuestas viables y un compromiso efectivo con los transportistas y sus familias.

Aunque reconoció el derecho de las organizaciones a manifestarse, la ANTAC advirtió que las demandas del sector deben tener una representación auténtica y responsable, sin responder a protagonismos ni intereses particulares.

Bajo el liderazgo de Estévez Gamboa, la agrupación reiteró que continuará trabajando con autonomía, mediante propuestas y acciones dirigidas a resolver las problemáticas reales del autotransporte.

“La lucha del transportista merece respeto, congruencia y resultados; no solamente discursos y convocatorias”, señaló la organización en su comunicado.

Cinco corredores carreteros bajo posible afectación

La convocatoria contempla posibles concentraciones en cinco corredores de Puebla y sus conexiones con otras entidades:

Autopista México-Puebla: podrían presentarse retrasos y circulación intermitente.

podrían presentarse retrasos y circulación intermitente. Autopista Puebla-Atlixco: se prevén posibles concentraciones de transportistas.

se prevén posibles concentraciones de transportistas. Arco Norte: podría registrar afectaciones dependiendo de los puntos de reunión.

podría registrar afectaciones dependiendo de los puntos de reunión. Vía Corta a Santa Ana: se encuentra entre las rutas señaladas en la convocatoria.

se encuentra entre las rutas señaladas en la convocatoria. Conexiones hacia Veracruz: podrían experimentar complicaciones por la presencia de transportistas.

La información disponible no confirma que estas vías vayan a permanecer cerradas, por lo que la magnitud de las afectaciones dependerá del desarrollo de las concentraciones.

Diferencias dentro del sector transportista

Las posturas de AMOTAC y ANTAC evidencian diferencias dentro del sector frente a la movilización impulsada por la CANACAR. Mientras AMOTAC apuesta por mantener la interlocución con las autoridades de seguridad y esperar resultados dentro de los plazos establecidos, la ANTAC considera indispensable contar con demandas claras y propuestas concretas antes de respaldar una protesta nacional.

Ambas organizaciones coincidieron en que la defensa del autotransporte debe traducirse en resultados para operadores y empresarios, en un contexto marcado por las exigencias de mayor seguridad en carreteras y la atención a los problemas que afectan el traslado de mercancías en México.

Ante el paro anunciado para el 26 de octubre, los usuarios de las carreteras señaladas deberán considerar posibles demoras y mantenerse atentos a los reportes oficiales de tránsito, debido a que todavía no se han confirmado cierres específicos ni su duración.