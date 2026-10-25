César Jáuregui Moreno Orden de aprehensión contra el exfiscal Guillermo Arturo Zuany por operativo en El Pinal, Chihuahua (Cuartoscuro)

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, es buscado por las autoridades tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra. La medida está relacionada con las presuntas irregularidades registradas en el operativo realizado en El Pinal, donde murieron cuatro personas desde el pasado 18 de abril de 2026.

Con ello, la orden judicial, que fue emitida el 16 de octubre, lo señala por presunta falsedad ante las autoridades con penalidad agravada, ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Por estos dos últimos delitos, se le menciona como presunto coautor al lado del exfiscal general César Jáuregui Moreno. Ante esto, Zuany había renunciado a su cargo hace cinco meses, justo después de que iniciara el proceso administrativo por una posible omisión en sus funciones. Hasta el momento se desconoce su paradero.

¿Cómo se originó el caso del operativo en El Pinal?

El caso tuvo su origen por el operativo que fue realizado entre el 17 y 18 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un presunto narcolaboratorio.

Ante el regreso del convoy, una camioneta cayó por la barranca y se produjo una explosión, donde murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y los ciudadanos estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, identificados como presuntos agentes de la CIA.

La investigación del caso busca esclarecer qué papel tuvieron los estadounidenses en las actividades de la fiscalía estatal y si su trabajo se realizó conforme a las atribuciones legales.

Entre las pruebas presentadas se encuentran reservaciones de hotel, contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización que ubicarían a los ciudadanos estadounidenses en Chihuahua antes del operativo, incluso en las inmediaciones de instalaciones de la Fiscalía. Los presuntos agentes estadounidenses habrían participado en actividades de capacitación y planeación.

¿Cuál es la situación legal de César Jáuregui Moreno?

Por otra parte, César Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre y enfrenta procedimientos tanto en el ámbito estatal como en el federal. En el fuero estatal, fue vinculado a proceso por presunto ejercicio ilegal del servicio público, mientras que en el federal enfrenta una acusación por presunta traición a la patria, relacionada con la participación de agentes extranjeros en el operativo.

El 25 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por este último delito y ratificó la prisión preventiva, por lo que permanecerá en el penal del Altiplano mientras continúa el procedimiento. Su defensa sostiene que las pruebas presentadas no demuestran que hubiera autorizado o conocido directamente la participación de los estadounidenses.