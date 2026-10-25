México fortalece cooperación internacional para prevenir y combatir la corrupción

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impulsa una agenda internacional para prevenir y combatir la corrupción mediante acuerdos de cooperación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades institucionales, con el objetivo de proteger los recursos públicos y consolidar una administración pública íntegra.

La estrategia se sustenta en tres ejes: el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, la cooperación técnica para mejorar las instituciones y el intercambio de experiencias y soluciones con otros países.

En el ámbito multilateral, México participa en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En estos espacios, la dependencia promueve un enfoque que combina las sanciones contra las conductas indebidas con la prevención de riesgos de corrupción. Entre los temas prioritarios se encuentran la integridad empresarial, los conflictos de interés, la regulación del cabildeo, la protección de datos personales y las contrataciones públicas como instrumento de desarrollo.

Desde su creación, la Secretaría ha participado en más de 36 foros internacionales y reuniones de trabajo especializadas, como parte de los esfuerzos para fortalecer la coordinación y el intercambio de conocimientos en materia anticorrupción.

En cuanto a la cooperación técnica, mantiene vínculos con organismos como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

A través de estas alianzas, se intercambian metodologías, herramientas y conocimientos para mejorar la prevención de riesgos de corrupción, impulsar la innovación gubernamental y profesionalizar el servicio público.

La agenda también contempla la colaboración bilateral con Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania.

Entre las experiencias destacadas se encuentra el trabajo con Francia en materia de capacitación de personas servidoras públicas, desarrollo de capacidades directivas, ética y modernización administrativa. Con Chile, la cooperación se ha enfocado en el control gubernamental, las contrataciones públicas y el uso de nuevas tecnologías para mejorar los mecanismos de supervisión.

Asimismo, la estrategia incluye capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización dirigidos a servidores públicos, con el propósito de conocer prácticas internacionales y evaluar su posible aplicación en las instituciones mexicanas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la cooperación internacional constituye una herramienta para fortalecer la prevención de irregularidades, mejorar el funcionamiento institucional y promover una gestión responsable de los recursos públicos.

Con estas acciones, México busca consolidar mecanismos de integridad y rendición de cuentas, además de fortalecer sus capacidades para enfrentar la corrupción mediante la colaboración con organismos internacionales y gobiernos de otros países.