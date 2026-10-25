Así es la Utopía La Soberana en la GAM: conoce las atracciones, servicios gratuitos y cómo visitarla

LA JEFA DE GOBIERNO, CLARA BRUGADA MOLINA, INAUGURA LA UTOPÍA LA SOBERANA CON INVERSIÓN DE 300 MILLONES DE PESOS Y RECIBE MÁXIMO GALARDÓN DE ONU HÁBITAT

Con una inversión de 300 millones de pesos, se transformaron 91 mil 377 metros cuadrados de superficie para habilitar 80 espacios dedicados al cuidado, la salud, la cultura y el deporte.

La obra beneficiará a más de 100 mil personas en un radio de un kilómetro, brindando servicios gratuitos como lavanderías, consultorios médicos, mastógrafo, albercas y un Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil que permitirán a las familias ahorrar hasta 10 mil pesos mensuales

”Esta utopía, la soberana, es un homenaje a la columna vertebral de esta historia, a este hilo invisible de la lucha por la soberanía que nos vincula con nuestros ancestros y que teje el futuro para los que vienen”, destacó la Jefa de Gobierno tras recibir el Pergamino de Honor de ONU Hábitat

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2026. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la UTOPÍA La Soberana en la alcaldía Gustavo A. Madero, la décima y más grande infraestructura de urbanismo social en la capital, construida sobre el histórico Deportivo Hermanos Galeana. Durante el evento, la Directora Ejecutiva de ONU Hábitat y Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Ana Claudia Rossbach, entregó a la mandataria capitalina el Pergamino de Honor de ONU Hábitat, el máximo reconocimiento mundial de innovación urbana, en mérito a su contribución al desarrollo de políticas de vivienda y espacios públicos igualitarios.

En el acto protocolario estuvieron presentes el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México, José Alfonso Iracheta Carroll; el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano; y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa. Ante el presídium y la ciudadanía, Brugada Molina resaltó la trascendencia internacional del proyecto: ”Las utopías nacieron como una síntesis creativa de algunas de las mejores experiencias de urbanismo social en el mundo. Y hoy el mundo se inspira en nuestras utopías”. Además, anunció que la Ciudad de México será la sede del Foro Urbano Mundial en 2028, evento para el cual se proyecta contar con 50 UTOPÍAS terminadas de una meta sexenal de 100.

El proyecto requirió una inversión de 300 millones de pesos para intervenir 91 mil 377 metros cuadrados, de los cuales 29 mil metros cuadrados son de construcción abierta y 7 mil 500 metros cuadrados techados. La instalación cuenta con un Sistema Público de Cuidados que alberga un Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI), Casa de Día para personas mayores, cocina popular y áreas de cuidados personales. En materia de salud, dispone de consultorios de medicina general, ginecología y geriatría, además de mastógrafo, laboratorio clínico, tina de hidroterapia y el Centro de Cuidado de las Emociones. Sobre este enfoque de bienestar integral desde etapas tempranas, la Jefa de Gobierno enfatizó: ”Queremos que la primera infancia no sea jamás la primera desigualdad, que la primera infancia sea el primer derecho. Las utopías son fábricas de igualdad”.

La infraestructura deportiva abarca instalaciones de primer nivel como una alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box, canchas de petanca, jaula de bateo y canchas de pádel, tenis y squash. En el rubro cultural, destaca un auditorio tipo caja negra con capacidad para más de 400 personas, cabina de radio y salones de danza aérea y muralismo. El complejo también integra proyectos ancla como la Aventura Galáctica, un corredor con 16 alebrijes animatrónicos y la carpa Circo UTOPÍA con capacidad para 800 espectadores. Adicionalmente, cuenta con clínica veterinaria, parque para perros, estética canina y ecotecnologías como una biozanja para el tratamiento de aguas jabonosas.

Finalmente, la titular del Ejecutivo local adelantó que en una próxima etapa, sobre 100 mil metros cuadrados adicionales cedidos por la alcaldía, se construirá una nueva Clínica Condesa, un Hospital Toxicológico para el tratamiento de adicciones y la “Aldea Juvenil”, un proyecto educativo de transición para jóvenes con apoyos mensuales superiores a los 9 mil pesos. Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México consolida su compromiso con la recuperación del espacio público, la soberanía y la construcción de una ciudad de derechos para todas y todos.