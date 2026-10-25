ONU Hábitat entrega el máximo galardón mundial de innovación urbana a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por la construcción de las Utopías

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió el Pergamino de Honor de ONU Hábitat, máximo reconocimiento internacional en innovación urbana, por el modelo de las UTOPÍAS, que acerca servicios, cuidados, cultura y deporte a las comunidades para reducir las desigualdades.

Este reconocimiento posiciona a la Ciudad de México como referente internacional de urbanismo social. La ONU destacó que las UTOPÍAS contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 y que su modelo ya inspira proyectos en otras ciudades, como Quito, Ecuador.

Además, la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial 2028, uno de los principales encuentros internacionales sobre desarrollo urbano. Para entonces, se proyecta contar con más de 50 UTOPÍAS, como parte de la meta de construir 100 durante la administración.