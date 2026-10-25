Segob llama a la CANACAR a frenar movilización y privilegiar el diálogo (José Betanzos Zárate )

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) para que se sume a la mesa de diálogo con el Gobierno de México y evite la movilización nacional convocada para este lunes 26 de octubre.

La dependencia informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó establecer un espacio de interlocución para exponer sus planteamientos y buscar soluciones sin recurrir a acciones que puedan afectar el tránsito y el traslado de mercancías.

Sin embargo, señaló que la dirigencia de la CANACAR no ha aceptado la propuesta de diálogo y mantiene su convocatoria para manifestarse desde las primeras horas del lunes.

Gobernación consideró que esta postura contrasta con la decisión de otras agrupaciones del sector, que optaron por la vía institucional para buscar respuestas a sus demandas.

Asimismo, reconoció a las asociaciones y cámaras integrantes de la CANACAR que se han deslindado de la movilización y que, de acuerdo con la dependencia, han manifestado su intención de evitar afectaciones a la población en las carreteras del país.

La Secretaría también pidió a la dirigencia de la cámara transportista evitar acciones que perjudiquen a la ciudadanía, la circulación vehicular y el traslado de mercancías de los propios industriales.

En este contexto, destacó la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), cuya dirigencia ha llamado a la CANACAR a alcanzar acuerdos mediante la negociación.

El Gobierno federal reiteró que la mesa de diálogo permanece abierta y sostuvo que la vía institucional es el mecanismo para atender las necesidades del autotransporte.

La convocatoria a la movilización se mantiene para este lunes 26 de octubre, por lo que las posibles afectaciones dependerán del desarrollo de las acciones anunciadas por las organizaciones participantes y de los puntos donde se concentren los transportistas.