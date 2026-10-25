Detienen en Iguala a tres presuntos integrantes de Los Tlacos por extorsión a comerciantes

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Tlacos durante un operativo realizado el 23 de octubre en el municipio de Iguala, Guerrero, en el que también participaron autoridades estatales.

De acuerdo con información de las Comandancias de la IX Región Militar y la 35/a. Zona Militar, los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, a quienes les aseguraron armamento, droga y numerario.

La acción se llevó a cabo en cumplimiento de órdenes de aprehensión, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Entre los detenidos se encuentra Samuel “N”, quien se desempeñó como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y es señalado como presunto jefe de plaza y operador financiero de Los Tlacos en ese municipio.

Según las autoridades, los tres individuos son presuntos responsables del delito de extorsión agravada, debido a que supuestamente amenazaban e intimidaban a comerciantes locales para obligarlos a adquirir diversos productos de la canasta básica.

Estas acciones, de acuerdo con el reporte oficial, formarían parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en Copalillo, mediante el cual el grupo delincuencial presuntamente imponía condiciones a los establecimientos comerciales.

Tras su detención, los tres hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional que los requiere en Guerrero, con el propósito de continuar las investigaciones, realizar las diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades legales que correspondan.