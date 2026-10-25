Guadalupe Taddei sin legitimidad en el INE; debe separarse del cargo: PAN

El presidente del PAN, Jorge Romero, cuestiona situación en el INE (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PAN acusó que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei ya no tiene legitimidad para encabezar esa institución tras los escándalos que se han difundido por lo cual le exigieron separarse del cargo “por mínima responsabilidad” en tanto se esclarecen los señalamientos en su contra.

“Por lo menos en tanto se resuelve o se indaga lo que se está diciendo”, insistió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera en alusión a los videos que se han filtrado donde se involucras a Taddei en presunto conflicto de interés.

Romero Herrera sostuvo que la situación en el INE ya es insostenible porque quien es el árbitro electoral tiene que tener en perfecto orden esa institución y su titular Guadalupe Taddei debe tener legitimidad personal.

“Tristemente ya no es el caso con su actual titular, la cual debe por mínima responsabilidad separarse del cargo”, recalcó

El líder panista expresó su preocupación por la situación que se vive en el INE pues advirtió que si se simulan contratos no se descarta la posibilidad de que se incurra en esa misma acción de cara a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 20 mil cargos de elección popular.

“Estamos hablando de la autoridad electoral en México. Estamos muy preocupados. si se simularon contrataciones, nos preocupa mucho que se simulen elecciones”, recalcó

Por ello exigió a nombre de millones mexicanos que el INE actúe con imparcialidad en esos comicios.

El panista aseveró que no es suficiente con la destitución de Taddei pues se requiere esclarecer todos los contratos, descartar cualquier conflicto de interés. publicar todas las contrataciones y todos los nombramientos que se han hecho.

Asimismo pidió castigar sin excepción si es que sí se descubriera alguna culpabilidad así como reforzar toda la vigilancia para futuras contrataciones y nombramientos y poner esto en su justa dimensión.