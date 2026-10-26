Hacienda defiende ajuste fiscal al autotransporte; 170 empresas perderían el beneficio

Hacienda limitará estímulo fiscal al autotransporte (Graciela López Herrera)

El Gobierno de México defendió la modificación al estímulo fiscal para el sector del autotransporte de carga, al argumentar que el beneficio creció de manera considerable en los últimos años y que su ajuste permitirá reducir el gasto público sin afectar a la mayoría de las empresas transportistas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que la propuesta para el ejercicio fiscal de 2027 busca concentrar el apoyo en las compañías de menor tamaño. De acuerdo con el funcionario, de las 2 mil 580 empresas que actualmente utilizan el esquema, únicamente 170 dejarían de recibir el estímulo, mientras que alrededor de 94 por ciento conservaría el beneficio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el cambio no tendrá efectos en los precios de la canasta básica ni en la operación general del transporte de carga. Calificó el ajuste como una reducción de un incentivo que, a juicio del Gobierno, había alcanzado niveles excesivos.

Reducirán el costo fiscal del estímulo

Amador Zamora detalló que el estímulo tiene su origen en un mecanismo vigente desde 2002, mediante el cual las empresas pueden acreditar pagos de peaje contra el impuesto sobre la renta (ISR), además de deducir esos gastos de sus ingresos.

El funcionario señaló que la utilización del beneficio aumentó de forma importante con el paso del tiempo y que, en los últimos seis años, su monto creció más de cinco veces.

Para 2026, el costo estimado del estímulo asciende a 13 mil 900 millones de pesos. Con los cambios propuestos, Hacienda prevé reducirlo a 4 mil 500 millones de pesos durante 2027.

La modificación contempla disminuir de 300 millones a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio. De esta manera, el Gobierno busca mantener el apoyo para las empresas que se encuentren dentro del nuevo umbral.

El titular de Hacienda destacó la importancia del autotransporte para la economía nacional, debido a su participación en el traslado de mercancías y su influencia en los costos de producción y distribución. Por ello, afirmó que los apoyos fiscales al sector continuarán, incluidos los relacionados con el diésel y los peajes.

Transportistas advierten sobre inseguridad y costos operativos

La defensa del ajuste ocurre en medio de las movilizaciones y los bloqueos carreteros anunciados por representantes del transporte de carga para este lunes, en protesta por los cambios fiscales y otras inconformidades del sector.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ha señalado el deterioro de las condiciones de trabajo, los problemas de inseguridad y los costos operativos, además de cuestionar los resultados de los compromisos asumidos por las autoridades.

La Presidenta Sheinbaum informó que representantes del sector serían recibidos a las 11:00 horas por funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, con el propósito de explicar el alcance de la modificación y escuchar sus demandas.

La mandataria atribuyó parte de las inconformidades a un grupo reducido de grandes empresas y sostuvo que la mayoría de los transportistas no resultaría afectada por el cambio. El encuentro buscaría abrir un espacio de diálogo ante las advertencias de movilización.

En materia de seguridad, un informe de la firma especializada Overhaul señaló que 76 por ciento de los robos al transporte de carga registrados en México durante el segundo trimestre de 2026 involucró algún tipo de violencia.

El Gobierno federal sostiene que mantendrá el respaldo al autotransporte, mientras que las organizaciones del sector insisten en atender los problemas de inseguridad, los costos de operación y las condiciones en las que realizan sus actividades.