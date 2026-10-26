Sheinbaum pide auditoría al INE tras salida de Taddei y condena ataques personales

La Presidenta Claudia Sheinbaum, consideró acertada la decisión de Guadalupe Taddei de separarse de su cargo como presidenta del INE ante los señalamientos en su contra y sostuvo que es necesario realizar una auditoría para esclarecer las presuntas irregularidades dentro del Instituto.

La mandataria señaló que las acusaciones relacionadas con posibles conflictos de interés, abusos o privilegios deben investigarse, a fin de garantizar la transparencia y evitar que existan sospechas de corrupción en una institución fundamental para la democracia mexicana.

“Ella toma la decisión de separarse, tiene que hacerse la auditoría para revisar esta situación”, expresó Sheinbaum, al insistir en que los señalamientos no deben ignorarse, pero tampoco darse por comprobados sin una investigación.

La Presidenta recordó que uno de los principios del movimiento político que encabeza es separar el poder económico del poder político, así como combatir la corrupción y los privilegios, por lo que consideró indispensable que las instituciones electorales actúen con transparencia y sin cuestionamientos sobre su integridad.

En ese contexto, indicó que en los próximos días deberá definirse quién permanecerá al frente del INE y abrirse el proceso correspondiente para elegir a la nueva presidencia del organismo.

Rechaza ataques misóginos

Por otra parte, Sheinbaum condenó las expresiones misóginas y machistas dirigidas contra la funcionaria, al considerar que las críticas por su desempeño público no deben confundirse con agresiones relacionadas con su vida personal.

La mandataria calificó como cobardes los ataques contra una mujer por motivos personales y advirtió que este tipo de conductas no deben normalizarse ni celebrarse dentro de la política mexicana.

Ante la pregunta sobre si condenaba el linchamiento público contra Taddei, la Presidenta sostuvo que no se puede respaldar una campaña de ataques contra la vida privada de una persona, independientemente de que existan señalamientos que deban esclarecerse.

Sheinbaum diferenció entre la obligación de investigar posibles irregularidades en el ejercicio de una función pública y las agresiones personales, al subrayar que ambos asuntos deben abordarse de manera distinta.

La mandataria insistió en que las acusaciones deben revisarse con seriedad y que cualquier eventual conflicto de interés debe esclarecerse mediante los mecanismos correspondientes, sin permitir que las descalificaciones personales sustituyan el proceso de investigación.