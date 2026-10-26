Sheinbaum celebra triunfo de Lula y busca reactivar cooperación entre Pemex y Petrobras

Sheinbaum celebra triunfo de Lula

La Presidenta Claudia Sheinbaum, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y calificó su victoria como una “bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe, al considerar que representa un respaldo popular a los gobiernos de izquierda en la región.

La mandataria felicitó al presidente brasileño y al pueblo de ese país por el resultado electoral, en el que Lula se impuso en la segunda vuelta frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha.

“Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”, expresó.

Sheinbaum destacó la capacidad de Lula para revertir el resultado de la primera vuelta y sostuvo que su triunfo constituye una lección política para Brasil, México y el resto del mundo, al demostrar la importancia de la participación ciudadana.

“Por más redes sociales, pues quien triunfó es el pueblo”, afirmó la Presidenta, quien también señaló que la movilización popular fue determinante para el resultado electoral.

La mandataria consideró que la victoria del líder brasileño representa el respaldo de la ciudadanía a un gobierno que, según dijo, mantiene una orientación popular y representa los intereses de su pueblo.

Buscarán fortalecer cooperación bilateral

Al mismo tiempo nunció que sostendría una llamada telefónica con Lula para felicitarlo por su reelección y adelantó que buscará retomar proyectos de colaboración entre ambos países, particularmente en el sector energético.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la cooperación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa estatal brasileña Petrobras, con el propósito de explorar oportunidades de trabajo conjunto.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de realizar una visita a Brasil, aunque aclaró que todavía deberá definirse la fecha adecuada.

La Presidenta subrayó que México mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de distintas orientaciones políticas, aunque recordó que existen diferencias con Ecuador, país con el que México rompió relaciones diplomáticas después del ingreso de fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024.

El domingo, Sheinbaum ya había felicitado al mandatario brasileño a través de redes sociales con el mensaje: “¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil!”.

De acuerdo con los resultados citados, Lula obtuvo 51.79 por ciento de los votos, frente a 48.21 por ciento de Flávio Bolsonaro, con lo que consiguió remontar la ventaja de su adversario en la primera vuelta.

La presidenta mexicana consideró que el resultado electoral brasileño tiene relevancia más allá de sus fronteras, al representar una señal del peso de la participación ciudadana en el rumbo político de América Latina.