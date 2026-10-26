Sheinbaum presentará proyecto hídrico para Guadalajara; evitará deuda de 54 mil millones de pesos a Jalisco

Sheinbaum presentará proyecto hídrico para Guadalajara (José Méndez/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo miércoles dará a conocer, en conjunto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el proyecto integral de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso a agua limpia y suficiente para la población, así como evitar que la entidad adquiera una deuda de 54 mil millones de pesos.

Sheinbaum detalló que la Federación destinará recursos para ejecutar las obras hidráulicas contempladas en el plan, con lo que se busca atender las necesidades de suministro de agua en la región sin que el gobierno estatal tenga que asumir el endeudamiento señalado.

Indicó que el proyecto contempla una distribución de responsabilidades entre los gobiernos federal y estatal para atender las necesidades de abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Estamos evitando una deuda de 54 mil millones de pesos al estado de Jalisco con la inversión que va a hacer el gobierno de México”, afirmó.

Detalló que el martes realizará una última revisión de la propuesta antes de presentarla oficialmente, por lo que la participación del gobernador de Jalisco se trasladó al miércoles.

Anunciarán proyecto de agua para Hermosillo

La Jefa del ejecutivo, también adelantó que el Gobierno federal presentará próximamente un proyecto para garantizar el abastecimiento de agua en Hermosillo, Sonora, sin necesidad de recurrir a la construcción de presas.

La mandataria señaló que esta iniciativa busca dotar de suficiente agua a la capital sonorense mediante una alternativa que permita atender las necesidades de la población sin depender de ese tipo de infraestructura.

Aunque no ofreció más detalles técnicos ni precisó la fecha de presentación, indicó que el proyecto se dará a conocer en otro momento.