Paro de transportistas hoy: ¿qué carreteras están bloqueadas en México al momento?

Paro nacional de transportistas. Se estiman hasta 38 movilizaciones en 19 estados de la república.

Este lunes 26 de octubre, transportistas salieron a protestar en hasta ocho autopistas en donde se calcula que existen hasta 38 movilizaciones en 19 estados de la república, en lo que marca el inicio del paro nacional de transportistas.

Al momento, la mayoría de los bloqueos no estiman un cierre total en la circulación, sin embargo, se han seguido extendiendo las movilizaciones y en las autopistas: Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, en ambos sentidos; Carretera Cd. Alemán - Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol, en ambos sentidos; y Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 27, de acuerdo a CAPUFE, sí se encuentran en cierre de circulación.

¿Por qué hicieron paro nacional los transportistas?

Las movilizaciones suceden luego de ser convocadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), junto a las organizaciones del sector; Fermatac, Hamotac e Indeco, las cuales se han unido para denunciar la inseguridad que se vive por parte de los operadores en las carreteras federales. Señalan situaciones como robo de mercancías, extorsiones, amenazas y agresiones contra conductores.

La Secretaría de Gobernación ha informado que mantiene abiertos los canales de diálogo y ha llamado a evitar los bloqueos que perjudiquen a la ciudadanía; al mismo tiempo que los transportistas exigen mayor vigilancia y mejores condiciones en la infraestructura de las carreteras, así como que se revisen los impuestos y estímulos fiscales que afectan al transporte de carga y los cobros de grúas y corralones.

Las organizaciones manifestantes también exponen como un problema las modificaciones fiscales previstas para 2027, en donde se prevé una reducción de 50 millones a los 300 millones de pesos en el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio fiscal del pago de peajes. As u vez, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, explicó que la modificación afectaría a 170 contribuyentes de 2 mil 580 empresas.

¿Qué carreteras están bloqueadas en México?

De acuerdo con los reportes de CAPUFE, algunas del carreteras, que conectan a la capital con distintos estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca se encuentran con bloqueos parciales y otras con cierres totales:

Tehuacán-Oaxaca (Puebla) : cierre total en ambos sentidos a la altura de la plaza de cobro de Tehuacán.

: cierre total en ambos sentidos a la altura de la plaza de cobro de Tehuacán. Ciudad Mendoza-Córdoba (Veracruz) : cierre total en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 269, cerca del poblado de San Cristóbal.

: cierre total en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 269, cerca del poblado de San Cristóbal. Tlaxco (Tlaxcala) : bloqueo total confirmado por Segob en su corte de las 09:30 horas.

: bloqueo total confirmado por Segob en su corte de las 09:30 horas. México-Pachuca (Edomex) : cierre parcial en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la caseta San Cristóbal, en Ecatepec. Posteriormente se reportó una ampliación de las afectaciones.

: cierre parcial en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la caseta San Cristóbal, en Ecatepec. Posteriormente se reportó una ampliación de las afectaciones. Texcoco-CDMX (Edomex) : cierre parcial reportado en la zona de la caseta de Texcoco.

: cierre parcial reportado en la zona de la caseta de Texcoco. Nuevo Teapa-Cosoleacaque (Veracruz) : reducción de carriles en la plaza de cobro Antonio Dovalí Jaime, con dirección a Cosoleacaque.

: reducción de carriles en la plaza de cobro Antonio Dovalí Jaime, con dirección a Cosoleacaque. Cuacnopalan-Oaxaca (Oaxaca) : afectaciones a la circulación en la caseta de Huitzo, con reportes de cierres parciales.

: afectaciones a la circulación en la caseta de Huitzo, con reportes de cierres parciales. Ciudad Mante-Ciudad Valles (Tamaulipas) : cierre parcial cerca del kilómetro 5+600, en dirección a Ciudad Mante, reportado a las 13:05 horas.

: cierre parcial cerca del kilómetro 5+600, en dirección a Ciudad Mante, reportado a las 13:05 horas. México-Querétaro (Edomex) : concentración de transportistas en la caseta de Tepotzotlán, sin cierre total confirmado en los primeros reportes.

: concentración de transportistas en la caseta de Tepotzotlán, sin cierre total confirmado en los primeros reportes. México-Toluca (Edomex) : circulación lenta por una caravana de transportistas que ocupa dos carriles con dirección a Lerma.

: circulación lenta por una caravana de transportistas que ocupa dos carriles con dirección a Lerma. Cuernavaca-Acapulco (Morelos): presencia de manifestantes en el kilómetro 104, dirección Cuernavaca, sin cierre total confirmado.

De igual manera, se han reportado recientes retiros de manifestantes en carreteras:

México-Querétaro, caseta de Tepotzotlán (Estado de México) : CAPUFE informó que los transportistas se retiraron y la plaza de cobro volvió a operar con normalidad. Tu sitio de noticias

: CAPUFE informó que los transportistas se retiraron y la plaza de cobro volvió a operar con normalidad. Tu sitio de noticias Autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita (Culiacán, Sinaloa): los bloqueos intermitentes terminaron alrededor de las 11:00 horas. Posteriormente, los transportistas realizaron una caravana y dieron por concluida su manifestación.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️ Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE. 🔴 CON CIERRE A LA CIRCULACIÓN: 🔘 Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, en ambos sentidos. 🟢 SIN INTERRUPCIÓN A LA CIRCULACIÓN: 🔘 Autopista Puebla - Acatzingo, km 134 (Parque Industrial Chachapa), dirección Acatzingo. 🔘 Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 19 (Poblado San Francisco Tierra Nueva), dirección Cosoleacaque. 🔘 #AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Martín, dirección Puebla. 🔘 Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza, en dirección Acatzingo. 🔘 Libramiento Oriente de Saltillo, Plaza de Cobro La Carbonera, dirección Puerto México. 🔘 Libramiento Cuernavaca, km 93, dirección CDMX. 🔘 Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 269 (Poblado San Cristóbal), ambos sentidos. 🔘 Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo, en ambos sentidos. 🔘 Carretera Cd. Alemán - Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol, en ambos sentidos. Cualquier cambio o novedad se dará a conocer en nuestros medios de contacto ☎️ 074 | 𝐗 @CAPUFE. — CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2026

Segob se ha reunido con transportistas

la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha informado en su cuenta de X que se ha reunido junto a los titulares de las Secretarías de Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para dialogar con los transportistas de la CONCAMIN, CANAPAT, ANTP y la CONATRAM, quienes se han deslindado del paro y se han mostrado en desacuerdo a su vez con la Canacar.

Rosa Icela concluyó su publicación diciendo que agradece la disposición de las organizaciones para dialogar, a su vez que se beneficia el avance en las soluciones, así como el poder llegar a consensos desde donde se puedan evitar los bloqueos que afecten los traslados de la población.

Junto con @Hacienda_Mexico @Edgar_Amador_Z, @SSPCMexico @Luis_diazdeleon y @SICTmx @taniacarro_ nos reunimos en la @SEGOB_mx con los transportistas de @CONCAMIN @CANAPAT @ANTPMexico y @CONATRAM_Mexico, quienes manifestaron no estar de acuerdo con el paro de la @canacarmexico. Agradecemos la disposición de estas organizaciones para privilegiar el diálogo constructivo, llegar a consensos y avanzar en soluciones que atiendan las necesidades del sector. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar en esta vía para evitar bloqueos que afecten los traslados de la población. 🇲🇽 @Claudiashein #CésarYáñez — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 26, 2026

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