Sheinbaum y Lula acuerdan definir fechas para visitas oficiales a México y Brasil (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum , informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien invitó a visitar territorio mexicano. En respuesta, el mandatario brasileño extendió una invitación para que la jefa del Ejecutivo federal viaje a Brasil.

Sheinbaum describió el diálogo como una conversación breve y emotiva, en la que Lula se mostró contento por la respuesta del pueblo brasileño ante su reciente triunfo electoral.

“Una conversación muy emotiva, pues como se podrán imaginar estaba muy contento y muy emocionado por la respuesta del pueblo de Brasil”, expresó la mandataria al referirse a la llamada.

La Presidenta detalló que durante el intercambio ambos acordaron mantener una nueva comunicación para confirmar las fechas y establecer la agenda de las visitas, por lo que todavía no hay días definidos para los encuentros.

“Fue una llamada breve y lo invité a que viniera a México, me invitó a que fuera a Brasil. Entonces, quedamos de hablarnos en otro momento ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas”, señaló.

Las invitaciones abren la posibilidad de nuevos encuentros presenciales entre ambos mandatarios, en el marco de la relación bilateral entre México y Brasil. Sin embargo, hasta el momento, Sheinbaum no dio a conocer detalles sobre los temas que integrarían la agenda de las reuniones ni las fechas tentativas de los viajes.

La confirmación de los encuentros dependerá de las próximas conversacion es entre ambos gobiernos, en las que se definirán los tiempos y las actividades oficiales.