Titulares de Defensa, Marina y SSPC supervisarán acciones de seguridad en Sinaloa (José Betanzos Zárate )

Los titulares de las principales instituciones federales de seguridad realizarán durante esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y dar seguimiento a las acciones de seguridad en la entidad.

El Gabinete de Seguridad de México informó que participarán el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Pedro Morales Ángeles, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el comunicado, cada titular realizará visitas de supervisión como parte de una estrategia conjunta que busca ampliar la presencia de las autoridades en territorio y verificar el cumplimiento de las responsabilidades de cada institución.

Las actividades también permitirán conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, así como revisar las condiciones operativas y los requerimientos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Entre los puntos contemplados en la agenda se encuentra la revisión del funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), infraestructura clave para las labores de vigilancia, atención de emergencias y coordinación policial.

Asimismo, las autoridades supervisarán el terreno previsto para la construcción del nuevo penal, como parte de las acciones relacionadas con la infraestructura penitenciaria en la entidad.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas visitas forman parte de una misma estrategia, sustentada en objetivos compartidos y en la coordinación permanente entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Con estas acciones, las instituciones federales buscan reforzar la supervisión de los operativos de seguridad, identificar áreas de oportunidad y mantener el seguimiento directo de las condiciones que enfrentan las corporaciones policiales en Sinaloa.