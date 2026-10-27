Auditoría al INE debe abarcar varios años, contratos y salarios: Sheinbaum

Sheinbaum pide auditoría amplia al INE y transparencia en el uso de recursos públicos (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en la necesidad de realizar una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar sus contratos, proveedores y el manejo de recursos públicos, tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei como en administraciones anteriores, con el objetivo de esclarecer los señalamientos y descartar posibles conflictos de interés o actos de corrupción.

La mandataria llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar el ejercicio presupuestal del organismo electoral de varios años y transparentar la información relacionada con las empresas contratistas, así como las fechas en que comenzaron las relaciones comerciales con el instituto.

“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos”, afirmó.

Sheinbaum señaló que corresponde a las instancias competentes investigar las posibles irregularidades y determinar si existen responsabilidades. Aclaró que, desde la Presidencia, no le corresponde resolver los señalamientos relacionados con los integrantes del órgano electoral, por lo que pidió que los propios consejeros del INE actúen dentro de sus atribuciones cuando existan indicios de posibles actos ilícitos o conflictos de interés.

“No lo puedo determinar como Presidenta desde aquí. Si hay señalamientos, si hay posibles actos ilícitos o de conflicto de interés, pues que se proceda por parte de los consejeros del INE, les corresponde ya a ellos”, expresó.

La jefa del Ejecutivo federal consideró que la apertura de una auditoría y la difusión de sus resultados son necesarias ante los cuestionamientos recientes relacionados con la presidencia del organismo electoral. Sostuvo que la transparencia es una vía para esclarecer los hechos y evitar que se repitan situaciones similares.

En ese contexto, recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Pablo Gómez estaba al frente de esa institución, congeló cuentas de empresas relacionadas con los señalamientos. Sin embargo, indicó que posteriormente un amparo permitió levantar el congelamiento y que las compañías continuaran operando.

La Presidenta planteó que este antecedente también debe formar parte de la revisión, a fin de conocer la trayectoria de los proveedores, las contrataciones realizadas y las circunstancias en las que se establecieron los vínculos comerciales con el INE.

Asimismo, pidió que la auditoría no se limite al periodo más reciente, sino que incluya las administraciones anteriores para establecer desde cuándo existen los contratos cuestionados y verificar el uso de los recursos públicos involucrados.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es que toda la información relevante salga a la luz y que, si se detectan irregularidades, las autoridades correspondientes procedan conforme a sus facultades.

“No puede haber ninguna sombra de conflicto de interés, corrupción. Tiene que abrirse, transparentarse”, sostuvo.

Finalmente, la mandataria insistió en que la revisión debe abarcar contratos, proveedores, remuneraciones y presupuesto, y subrayó la importancia de fortalecer la rendición de cuentas en el organismo encargado de organizar las elecciones en México.

“Y no puede volver a ocurrir”, concluyó.