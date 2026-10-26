Registro Pensión Hombres Bienestar: requisitos y fecha límite para inscribirte

Pensión Hombres Bienestar 2026. La Pensión Hombres Bienestar abrió un nuevo registro en octubre de 2026. (Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México abrió una nueva etapa de registro para la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, un programa social que otorga un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a los habitantes de la capital que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

¿Cuándo es la fecha límite para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar 2026?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la SEBIEN, el viernes 30 de octubre de 2026 será el último día de registro para los hombres de 60 a 64 años interesados en incorporarse al programa. La inscripción comenzó el sábado 24 de octubre y está dirigida exclusivamente a residentes de alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Asimismo, la dependencia aclaró que quienes realizaron su registro durante agosto de 2026 no necesitan volver a presentar sus documentos. Esta disposición también aplica para antiguos beneficiarios del programa Ingreso Ciudadano Universal de 57 a 59 años que ya recibieron un folio para incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar o que completaron el procedimiento correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Pensión Hombres Bienestar?

Según las reglas de operación de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX, el programa está dirigido a hombres de entre 60 y 64 años, aunque se dará prioridad a quienes tengan 63 y 64 años. Además de cumplir con la edad requerida, los solicitantes deberán acreditar su residencia en la capital del país.

Los documentos necesarios para completar el registro son:

Identificación oficial con fotografía : INE, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

: INE, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir. Comprobante de domicilio : recibo de luz, agua, gas, predial, teléfono, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente, con antigüedad máxima de tres meses.

: recibo de luz, agua, gas, predial, teléfono, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente, con antigüedad máxima de tres meses. Acta de nacimiento : únicamente cuando la fecha de nacimiento no aparezca en la identificación oficial o no se cuente con esta.

: únicamente cuando la fecha de nacimiento no aparezca en la identificación oficial o no se cuente con esta. CURP : cuando no sea visible en la identificación oficial, conforme a las excepciones establecidas en las reglas.

: cuando no sea visible en la identificación oficial, conforme a las excepciones establecidas en las reglas. Solicitud de ingreso: documento que será proporcionado por el personal autorizado de la SEBIEN durante el procedimiento.

¿Cómo y dónde registrarse en la Pensión Hombres Bienestar?

A diferencia de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que opera a nivel federal, el registro de Pensión Hombres Bienestar se realiza únicamente mediante visitas casa por casa organizadas por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, los interesados no necesitan acudir directamente a las oficinas de SEBIEN ni ingresar a una página de internet para registrarse. El personal autorizado deberá presentarse en los domicilios para verificar los documentos, proporcionar el formato de solicitud e iniciar el proceso de incorporación.