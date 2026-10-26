Tribunal de Disciplina Judicial registra 185 conflictos laborales en su primer año

Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que durante su primer año de funcionamiento recibió 185 nuevos asuntos laborales, de los cuales 164 corresponden a conflictos ordinarios, 18 a procedimientos especiales y tres a solicitudes de designación de beneficiarios, de acuerdo con su informe anual.

Además, la Comisión Tripartita Temporal, encargada de atender los expedientes iniciados durante la etapa del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), logró resolver 102 asuntos que permanecían bajo el régimen anterior.

La Comisión de Conflictos Laborales comenzó sus funciones el 28 de octubre de 2025 y está integrada por los magistrados Celia Maya García, quien la preside, Rufino H. León Tovar e Indira Isabel García Pérez.

Este órgano tiene la responsabilidad de atender las controversias laborales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Órgano de Administración Judicial y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con excepción del personal del Tribunal Electoral. También se encarga de los procedimientos relacionados con la designación de beneficiarios.

Atención de conflictos laborales

Durante el periodo reportado, la Comisión realizó 33 sesiones, de las cuales una fue solemne de instalación, 22 ordinarias y 10 extraordinarias. Como resultado de sus actividades, concluyó 44 asuntos laborales.

El Tribunal explicó que la mayoría de los procedimientos se lleva a cabo de manera oral y tiene como prioridad alcanzar acuerdos mediante la conciliación entre las partes involucradas, antes de continuar con otras etapas del proceso.

Para facilitar la atención de los expedientes se utilizan herramientas digitales como videoconferencias, expedientes electrónicos y juicios en línea, que permiten realizar distintos trámites a través de internet.

Asimismo, los conflictos laborales y los procedimientos de designación de beneficiarios fueron incorporados al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el propósito de mejorar su registro y seguimiento.

Las resoluciones definitivas emitidas por la Comisión pueden ser impugnadas mediante un recurso de revisión, cuya resolución corresponde al Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial.

Resolución de expedientes anteriores

Para atender los asuntos que comenzaron antes de la reforma judicial, se mantuvo temporalmente una Comisión Tripartita integrada por representantes de la parte patronal, del TDJ y del sector sindical, conforme a lo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo General 8/2025.

De acuerdo con el informe, al 31 de agosto de 2025 existían 85 expedientes provenientes del extinto Consejo de la Judicatura Federal, a los que se sumaron otros 58 asuntos ingresados durante el año.

De este conjunto, la Comisión Tripartita Temporal resolvió 102 procedimientos: 88 conflictos laborales ordinarios, siete especiales y siete relacionados con la designación de beneficiarios.

En cuanto al cumplimiento de las resoluciones, el Tribunal reportó que, al 31 de julio de 2026, ambas instancias acumulaban 85 expedientes en distintas etapas.

De ellos, 44 se encontraban en proceso de ejecución y cumplimiento, mientras que otros 41 tenían resoluciones impugnadas que todavía estaban pendientes de adquirir firmeza.

Con estos resultados, el Tribunal de Disciplina Judicial presentó el balance de su primer año de actividades bajo el mensaje institucional de que la justicia se fortalece para la ciudadanía.