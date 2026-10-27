Beca Rita Cetina: Requisitos y fecha límite para el registro al apoyo de estudiantes de primaria y secundaria

Beca Rita Cetina 2026 El registro a la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria arrancó el lunes 26 de octubre de 2026.

El portal oficial de Programas para el Bienestar anunció que el registro para la Beca Rita Cetina ha dado inicio esta semana, convocando a madres, padres, tutoras y tutores que deseen inscribir a sus hijos o hijas, centrándose en menores que estudian el nivel primaria o secundaria en México.

Esta beca se ha consolidado como uno de los programas más importantes para los y las estudiantes de escuelas públicas debido al apoyo económico que otorga para cubrir necesidades elementales como útiles y uniformes.

Fecha límite del registro a la Beca Rita Cetina 2026: ¿hasta cuándo termina la fase de inscripción?

El periodo de registro arrancó el lunes 26 de octubre y estará disponible hasta el viernes 6 de noviembre del año presente, a través de la la página oficial del programa; en este sitio, las familias deberán ingresar con su cuenta Llave MX y proporcionar los datos de las y los estudiantes que deseen registrar.

Dependiendo del nivel educativo, la beca contempla distintos montos de apoyo económico a las y los jóvenes inscritos al programas; éstos son:

Primaria: $2,500 pesos por estudiante, un pago único por ciclo escolar.

$2,500 pesos por estudiante, un pago único por ciclo escolar. Secundaria: $1,900 pesos bimestrales, más $700 pesos por cada estudiante adicional del mismo nivel educativo.

Este programa está destinado a apoyar en la compra de útiles, uniformes o cubrir gastos de transporte para estudiantes de primarias y secundarias públicas en México.

¿Cuáles son los documentos que deberás tener para tu proceso de registro a la Beca Rita Cetina?

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, anunció el inicio del registro para el programa que busca apoyar a estudiantes de nivel primaria y secundaria; con un periodo de inscripción del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, los documentos requeridos son los siguientes:

Madres, padres o tutores:

CURP certificada.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses.

Número de celular.

Correo electrónico.

Cuenta Llave MX.

Documentos y datos de las y los estudiantes:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

¿Cómo crear una cuenta en Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

La cuenta Llave MX es indispensable para completar el registro de la Beca Rita Cetina 2026, por lo que deberás tramitarla a la brevedad contando con los datos a continuación:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Código postal y nombre de la colonia de residencia.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico.

Contraseña de acceso, de mínimo 8 caracteres que contengan una mayúscula, una minúscula y un número.

La creación de esta cuenta se lleva a cabo en la página www.llave.gob.mx.

En caso de que las familias hayan extraviado su contraseña para acceder a la Llave MX, pueden recuperarla comunicándose al teléfono 079 para recibir la guía correspondiente y cumplir con el proceso en tiempo y forma.