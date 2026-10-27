IMSS anuncia plan de 120 días que contempla la basificación de 10 mil 939 trabajadores y la contratación de 2 mil 500 especialistas

IMSS anuncia plan de 120 días con aumento salarial, contratación de médicos y compra de equipo (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un programa de mejora integral para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que contempla 12 acciones para fortalecer la atención médica, mejorar las condiciones laborales del personal y ampliar la disponibilidad de medicamentos y equipo hospitalario durante los próximos 120 días.

Durante su conferencia, acompañada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del instituto, Jorge Gaviño, la mandataria explicó que el plan se desarrollará del 27 de octubre al 24 de febrero, con medidas orientadas a atender las necesidades identificadas en hospitales y unidades médicas.

Entre las principales acciones destaca el incremento salarial de 8% para las y los trabajadores del instituto, luego de que inicialmente se había planteado un aumento de 6.8%. De acuerdo con Robledo, el ajuste fue posible mediante la revisión de gastos y la identificación de ahorros, y beneficiará a alrededor de 500 mil trabajadores en activo.

El funcionario detalló que el incremento representa un esfuerzo adicional de 5 mil 229 millones de pesos respecto al monto inicialmente previsto. Además, se aplicará un aumento de 4% a la ayuda de renta, conforme a lo anunciado durante la presentación.

Otra de las medidas centrales será la basificación de 10 mil 939 trabajadores que actualmente cubren guardias, vacaciones, incapacidades y otras funciones mediante contratos temporales. El proceso comenzó durante octubre y continuará en noviembre, con una inversión adicional de 3 mil 140 millones de pesos.

El programa también contempla la contratación expedita de 2 mil 500 médicos especialistas para cubrir plazas en hospitales y turnos donde existe mayor necesidad de personal, particularmente en áreas como medicina interna, urgencias y radiología. La convocatoria correspondiente se publicará el próximo 3 de noviembre.

En materia de infraestructura y equipamiento, el IMSS adquirirá 100 equipos médicos de alta tecnología y 2 mil 917 equipos para distintos servicios hospitalarios. Asimismo, incorporará 18 mil 16 camillas, camas y sillas de ruedas, con el propósito de mejorar las condiciones de atención y sustituir mobiliario que ha cumplido su vida útil.

Zoé Robledo explicó que entre los equipos de alta tecnología se encuentran tomógrafos, resonancias magnéticas, mastógrafos y aceleradores lineales para radioterapia. También se realizarán trabajos de mantenimiento y renovación de instalaciones prioritarias, incluidos sistemas de aire acondicionado, calderas y elevadores.

En cuanto al abasto de insumos, el plan prevé digitalizar los procesos de solicitud y distribución de materiales de curación y medicamentos dentro de los hospitales. Con ello se busca identificar en tiempo real qué insumos se solicitan, cuáles se entregan y qué servicios requieren atención inmediata.

La estrategia incluye la modernización de almacenes y de los mecanismos de distribución de medicamentos, con el objetivo de mejorar la conexión entre los centros de almacenamiento, las unidades médicas y las farmacias del instituto.

Sheinbaum señaló que estas acciones forman parte de una revisión más amplia de los sistemas públicos de salud, mediante la cual el Gobierno federal busca identificar necesidades de personal, equipo e infraestructura para mejorar los servicios que reciben los derechohabientes.

Buscan reducir el rezago quirúrgico y evitar cancelaciones

Otro de los componentes del programa será la reducción de los tiempos de espera para cirugías mediante jornadas nocturnas y de fin de semana, así como el aprovechamiento de la capacidad médica instalada.

Robledo informó que se prevé realizar 31 mil 700 cirugías adicionales durante el periodo establecido, con procedimientos que incluyen operaciones de cataratas, vesícula, prótesis de rodilla y cadera, hernias e intervenciones ginecológicas.

Las autoridades también anunciaron que se mantendrán abiertas las agendas de consulta de especialidad durante noviembre y diciembre, a fin de evitar las cancelaciones y los diferimientos que anteriormente se presentaban al cierre del año. La meta es habilitar cerca de 60 mil consultas adicionales de especialidad durante esos dos meses.

En las áreas de urgencias se reforzará la disponibilidad de personal, camas, camillas y equipo médico. Además, se incorporarán mecanismos digitales para facilitar la comunicación con los familiares de los pacientes y permitirles consultar información sobre la evolución de sus seres queridos.

La Presidenta subrayó que las 12 acciones deberán mostrar avances durante los próximos cuatro meses, aunque algunas medidas se concretarán antes y otras dependerán de los tiempos de adquisición y entrega de los equipos.

Con este programa, el Gobierno federal busca mejorar las condiciones laborales del personal del IMSS, fortalecer la capacidad hospitalaria y reducir los tiempos de espera para consultas, cirugías y entrega de medicamentos.