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El exalcalde de Zacatecas y diputado federal se integra a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para contribuir a las políticas de fortalecimiento del campo mexicano

Ulises Mejía Haro es nombrado subsecretario de Agricultura

Por Diana Chávez Zea
Ulises Mejía Haro es nombrado subsecretario de Agricultura

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, presentó oficialmente a Ulises Mejía Haro como nuevo subsecretario de la dependencia federal, quien se incorporará al equipo de trabajo para contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario y al desarrollo del campo mexicano.

Durante su presentación, López Gutiérrez destacó la experiencia y preparación del nuevo funcionario, y señaló que su incorporación permitirá sumar capacidades para cumplir las tareas encomendadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en el impulso a la producción nacional y la generación de mejores oportunidades para las familias productoras del país.

Mejía Haro cuenta con trayectoria en el servicio público como presidente municipal de Zacatecas, cargo que ocupó de 2018 a 2021, y como diputado federal por el Distrito 3 de esa entidad, puesto para el que fue electo en 2024.

En la Cámara de Diputados ha participado en asuntos relacionados con agricultura, ganadería, desarrollo y conservación rural, así como autosuficiencia alimentaria. También ha formado parte de trabajos legislativos en materia de energía y seguridad ciudadana.

Su perfil académico incluye dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado. Es licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey y en Negocios Internacionales por la Universidad Estatal de San Diego. Además, cuenta con estudios de posgrado en administración de empresas y administración de negocios, así como un doctorado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el nombramiento busca contribuir a las políticas públicas orientadas al desarrollo rural, el fortalecimiento de la productividad agrícola, el aprovechamiento responsable del agua y el bienestar de las personas que trabajan la tierra.

La titular de la dependencia reiteró que el trabajo institucional continuará bajo criterios de coordinación y cercanía con los productores, con el objetivo de avanzar hacia un campo mexicano más productivo y con mejores oportunidades para las familias rurales, en línea con los objetivos del Gobierno federal.

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