Ulises Mejía Haro es nombrado subsecretario de Agricultura

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, presentó oficialmente a Ulises Mejía Haro como nuevo subsecretario de la dependencia federal, quien se incorporará al equipo de trabajo para contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario y al desarrollo del campo mexicano.

Durante su presentación, López Gutiérrez destacó la experiencia y preparación del nuevo funcionario, y señaló que su incorporación permitirá sumar capacidades para cumplir las tareas encomendadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en el impulso a la producción nacional y la generación de mejores oportunidades para las familias productoras del país.

Mejía Haro cuenta con trayectoria en el servicio público como presidente municipal de Zacatecas, cargo que ocupó de 2018 a 2021, y como diputado federal por el Distrito 3 de esa entidad, puesto para el que fue electo en 2024.

En la Cámara de Diputados ha participado en asuntos relacionados con agricultura, ganadería, desarrollo y conservación rural, así como autosuficiencia alimentaria. También ha formado parte de trabajos legislativos en materia de energía y seguridad ciudadana.

Su perfil académico incluye dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado. Es licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey y en Negocios Internacionales por la Universidad Estatal de San Diego. Además, cuenta con estudios de posgrado en administración de empresas y administración de negocios, así como un doctorado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el nombramiento busca contribuir a las políticas públicas orientadas al desarrollo rural, el fortalecimiento de la productividad agrícola, el aprovechamiento responsable del agua y el bienestar de las personas que trabajan la tierra.

La titular de la dependencia reiteró que el trabajo institucional continuará bajo criterios de coordinación y cercanía con los productores, con el objetivo de avanzar hacia un campo mexicano más productivo y con mejores oportunidades para las familias rurales, en línea con los objetivos del Gobierno federal.