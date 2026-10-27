México rechaza interpretación de la ONU sobre desapariciones forzadas y defiende su estrategia de búsqueda (Andrea Murcia Monsivais)

El Gobierno de México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y aseguró que no existe una iniciativa ni un procedimiento adicional en curso ante la Asamblea General de la ONU.

Durante una conferencia conjunta de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, informó sobre los resultados de la misión diplomática realizada en Nueva York del 14 al 21 de octubre, en la que se expusieron los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y las iniciativas de cooperación internacional.

“Rechazamos la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestra diferencia es jurídica y sustantiva”, señaló Medina Padilla al referirse al diálogo interactivo celebrado el 20 de octubre ante la Tercera Comisión de Naciones Unidas.

El funcionario afirmó que ningún Estado miembro promovió una acción o resolución de la Asamblea General sobre México. En tanto, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, sostuvo que la Asamblea General se limitó a escuchar al presidente del Comité, sin que algún país respaldara su postura, por lo que no se prevé una acción posterior de ese órgano.

Medina Padilla reiteró que el Gobierno mexicano no consiente ni tolera las desapariciones de personas y reconoció los desafíos que enfrentan las autoridades para localizar a quienes permanecen desaparecidos, investigar los casos y sancionar a los responsables. Añadió que México continuará colaborando con el CED mediante respuestas a solicitudes de información y la presentación de informes periódicos.

Reportan más de 16 mil personas localizadas

Durante la misión, la delegación mexicana presentó ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que, de acuerdo con las cifras oficiales expuestas el 16 de octubre, contribuyó a localizar a más de 16 mil personas durante 2026.

Entre los resultados reportados se encuentran 6 mil 939 localizaciones mediante la Plataforma Única de Identidad; 4 mil 787 formalizadas en el Registro Nacional con las entidades federativas; mil 214 personas localizadas con vida mediante acciones territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda; y 3 mil 473 localizaciones derivadas de la coordinación del Centro de Mando Nacional de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Además, se informó de 161 personas localizadas a partir de 638 solicitudes realizadas a sistemas penitenciarios.

El Gobierno federal señaló que todos los nuevos reportes incorporados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuentan con una carpeta de investigación. También indicó que especialistas nacionales e internacionales, acompañados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), revisan las metodologías del Registro para mejorar la información disponible.

En materia de prevención, las autoridades reportaron la baja de mil 406 contenidos y perfiles digitales, así como de 613 publicaciones vinculadas con posibles actividades de reclutamiento ilícito.

Asimismo, informaron que se realizaron 13 mil 750 atenciones y reuniones con familias y colectivos, además de trabajos con las 32 entidades federativas para instalar puestos de mando estatales de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

La delegación también expuso los avances y desafíos en materia forense, incluida la búsqueda subacuática, el uso de herramientas especializadas y el trabajo de unidades caninas K9.

México reporta reuniones con 13 países

Como parte de las actividades diplomáticas en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación mexicana sostuvo 13 reuniones bilaterales con representantes de Alemania, Australia, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay.

Según el balance oficial, durante estos encuentros se expusieron las reformas legales, las capacidades institucionales y los mecanismos de coordinación impulsados por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con participación de la Fiscalía General de la República (FGR).

México también reiteró su disposición a ampliar la asistencia técnica con ONU-DH y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en materia de búsqueda, investigación e identificación humana, incluido el procesamiento genético y el fortalecimiento de las capacidades forenses.

En este ámbito, se mencionó la cooperación con organismos internacionales y países como Alemania, Noruega, España y Canadá, así como la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a sus recomendaciones y mejorar la atención a las familias.

Por otra parte, la representante permanente alterna de México ante Naciones Unidas, Jennifer Feller, escuchó las preocupaciones de Amnistía Internacional relacionadas con las desapariciones, la participación de organizaciones y el acompañamiento a las familias buscadoras. La funcionaria reiteró que los canales de interlocución permanecen abiertos.

Al concluir el balance de la misión, Medina Padilla afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional y una responsabilidad del Estado mexicano. Sostuvo que el compromiso gubernamental continuará más allá de las reuniones diplomáticas y los informes presentados ante Naciones Unidas, con el objetivo de atender a las personas desaparecidas y a sus familias.