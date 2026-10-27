Caso Guadalupe Taddei: Contralor del INE comparecerá en San Lázaro por investigaciones sobre contratos

Caso Guadalupe Taddei La consejera presidenta renunció esta semana tras la polémica por contratos irregulares en el INE. (Rogelio Morales Ponce)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, será citado a comparecer esta semana para explicar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos y posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó por unanimidad convocar al funcionario, quien deberá presentar información sobre las indagatorias iniciadas por el órgano de control. De acuerdo con Monreal, la comparecencia se realizará inicialmente ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción.

El legislador señaló que el OIC investigaba estos señalamientos desde hacía aproximadamente seis meses, aunque dijo que tuvo conocimiento de las indagatorias hace dos o tres meses. Precisó que los procedimientos continúan abiertos porque las personas involucradas tienen derecho a presentar pruebas y alegatos antes de que se emita una resolución.

Monreal explicó que la Cámara de Diputados no puede intervenir directamente en las investigaciones debido a la autonomía del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyos resultados se conocen conforme avanzan los procedimientos legales.

Renuncia de Taddei no detiene las investigaciones

El coordinador de Morena sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE no la exime de las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones.

En ese sentido, consideró que deben continuar las indagatorias del OIC y de la ASF, así como las actuaciones que correspondan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, en caso de que existan denuncias por posibles conductas ilícitas, a la Fiscalía General de la República (FGR).

El diputado también planteó la necesidad de revisar la permanencia de funcionarios designados durante la gestión de Taddei que pudieran tener vínculos con proveedores señalados en las denuncias. Consideró que la presidencia del Consejo General debe evaluar la idoneidad de esos perfiles y, cuando corresponda, solicitar su separación del cargo.

Las posibles irregularidades y los conflictos de interés mencionados forman parte de señalamientos sujetos a investigación; hasta que concluyan los procedimientos, no constituyen por sí mismos responsabilidades acreditadas.

Monreal descarta intervención de Sheinbaum en la sucesión

Respecto al proceso para elegir a quien encabezará el INE tras la salida de Taddei, Monreal aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no intervendrá en la decisión que corresponde a la Cámara de Diputados ni en la designación de una presidencia provisional.

El legislador rechazó que exista intención de frenar la convocatoria para elegir a la persona que ocupará la presidencia del organismo electoral. Sus declaraciones se produjeron luego de que surgieran cuestionamientos sobre la posibilidad de que el relevo recayera en una persona vinculada con la mandataria.

Monreal afirmó que Sheinbaum ha alentado las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en los contratos del INE y sostuvo que su gobierno no tolerará actos de corrupción.

Finalmente, el coordinador parlamentario señaló que existe disposición del Poder Legislativo para revisar las atribuciones que la ley otorga a la presidencia del INE, aunque reconoció que cualquier modificación deberá considerar las restricciones aplicables durante el proceso electoral en curso.