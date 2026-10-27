México registra déficit comercial de 606 millones de dólares en septiembre pese al repunte exportador

México registró un déficit comercial de 606.1 millones de dólares en septiembre de 2026, resultado que contrastó con el superávit de 605.4 millones de dólares reportado en agosto, pese al crecimiento anual de 37.9% de las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte de la Balanza Comercial de Mercancías de México, las exportaciones sumaron 77 mil 796.6 millones de dólares durante septiembre, mientras que las importaciones alcanzaron 78 mil 402.7 millones de dólares, un incremento anual de 33.1%.

Pese al saldo negativo mensual, entre enero y septiembre de 2026 México acumuló un superávit comercial de 9 mil 254.2 millones de dólares. En el mismo periodo de 2025, el país había registrado un déficit de 3 mil 398 millones de dólares.

Manufacturas impulsan las exportaciones

El avance de las ventas mexicanas al exterior estuvo impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, que crecieron 46% anual, mientras que las exportaciones automotrices aumentaron 5.7%.

Por tipo de producto, las exportaciones petroleras sumaron mil 803.2 millones de dólares, un incremento de 9.6% respecto a septiembre de 2025. Las no petroleras alcanzaron 75 mil 993.4 millones de dólares, con un crecimiento anual de 38.8%.

El Inegi destacó que, dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos aumentaron 43.5%, mientras que las destinadas al resto del mundo avanzaron 16.4%.

En el sector automotriz, las ventas de vehículos y productos relacionados hacia Estados Unidos crecieron 8.5%; sin embargo, las exportaciones hacia otros mercados disminuyeron 7.4%.

Aumentan las importaciones

Durante septiembre, las importaciones mexicanas ascendieron a 78 mil 402.7 millones de dólares, un aumento anual de 33.1%.

Las compras petroleras sumaron 5 mil 175.5 millones de dólares, con un incremento de 31% frente al mismo mes del año anterior. Por su parte, las importaciones no petroleras llegaron a 73 mil 245.2 millones de dólares, un crecimiento de 33.3%.

La diferencia entre el valor de las mercancías exportadas y las importadas explicó el saldo comercial negativo registrado durante el mes, aun cuando las ventas al exterior mantuvieron un crecimiento de dos dígitos.

Superávit acumulado durante 2026

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones mexicanas totalizaron 672 mil 194.2 millones de dólares, un incremento anual de 30.4%.

Dentro de este rubro, las ventas petroleras registraron una disminución de 0.2%, al ubicarse en 16 mil 351.1 millones de dólares. En contraste, las exportaciones no petroleras crecieron 31.4%, hasta alcanzar 610 mil 843.1 millones de dólares.

En el mismo periodo, las importaciones aumentaron 27.5%, al sumar 617 mil 940 millones de dólares. Las compras petroleras se elevaron 19.4%, hasta 42 mil 35.5 millones de dólares, mientras que las no petroleras avanzaron 28.2%, con un total de 575 mil 904.5 millones de dólares.

El saldo acumulado de enero a septiembre representa una mejora frente al déficit comercial registrado durante los primeros nueve meses de 2025, cuando las importaciones superaron a las exportaciones por 3 mil 398 millones de dólares.

En 2025, México cerró el año con un superávit comercial de 771 millones de dólares, después del déficit de 8 mil 212 millones registrado en 2024.

El comportamiento del comercio exterior ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto en el que las manufacturas tienen un peso central en las exportaciones nacionales.