Consejera Rita Bell denuncia llamadas intimidatorias en el caso Guadalupe Taddei: “Me dijeron que me calmara”

Rita Bell López denuncia haber recibido amenazas de gente cercana a Guadalupe Taddei (Instituto Nacional Electoral)

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, denunció haber recibido llamadas con mensajes intimidatorios en los que le pedían “que se calmara” y la cuestionaban por presuntamente querer perjudicar al organismo electoral y por no respaldar a la entonces presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei.

Al relatar lo ocurrido, explicó que las personas que la contactaban le preguntaban qué estaba pasando con ella y por qué buscaba afectar al INE. En otras ocasiones, aseguró, le advertían que debía “cuidarse”.

“Presento esta denuncia con miedo”

López Vences afirmó que las llamadas provenían de personas ajenas al Instituto y reconoció que denunciar este tipo de situaciones implica temor por las posibles consecuencias.

“Yo también esta denuncia la hago con miedo, por supuesto”, expresó al ser cuestionada sobre su seguridad.

Añadió que, además de tomar precauciones para proteger su integridad, considera indispensable salvaguardar a la institución.

“Por supuesto, me tengo que cuidar, pero también hay que cuidar a la institución”, señaló.

Relata reunión con un contratista

Como parte de su testimonio, la consejera narró que en una reunión con el contratista Alfredo Hernández, a quien ella vincula con Guadalupe Taddei, éste le comentó que acudía por encargo de la entonces presidenta del INE para preguntarle qué era lo que buscaba dentro del organismo.

Según su versión, respondió que no pretendía obtener ningún beneficio personal.

“Yo no quiero nada, sólo trabajar, no tengo ninguna necesidad y sólo quiero trabajar”, recordó.

Agregó que la conversación la incomodó y decidió dar por terminada la reunión.

Taddei negó haber enviado a alguien, afirma consejera

Posteriormente, López Vences dijo que habló directamente con Guadalupe Taddei para preguntarle si había enviado a alguna persona a buscarla.

De acuerdo con su relato, la entonces presidenta del árbitro electoral negó haber dado esa instrucción y le aseguró que desconocía el asunto.

La consejera afirmó que Taddei le comentó que revisaría lo ocurrido y que dejaría de contratar a esa persona. Sin embargo, sostuvo que tiempo después volvió a escuchar el nombre de Alfredo Hernández dentro del Instituto y conoció de situaciones relacionadas con otras consejeras.

Rita Bell López Vences criticó la falta de transparencia y comunicación que, a su juicio, prevaleció durante la gestión de Guadalupe Taddei y señaló que decidió llevar sus preocupaciones ante otras instancias.