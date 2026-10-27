Adiós a celulares en las escuelas: a partir del 3 de noviembre inicia ¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!

Niños usando teléfonos móviles El titular de la SEP, Mario Delgado, recordó que el próximo martes entrará en vigor la disposición para restringir el uso de celulares en el horario escolar y durante el recreo en primarias y secundarias del país (Un par de niños se entretienen con sus respectivos celulares.)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que el próximo martes 3 de noviembre entrará en vigor la disposición que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, durante las clases y los recreos.

En el caso de los planteles de educación media superior, explicó que cada escuela definirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa. Para las instituciones de educación superior, la estrategia estará enfocada en promover un uso crítico y responsable de la tecnología.

¿En qué escuelas estará prohibido el uso de celulares?

Mario Delgado explicó que la restricción aplicará durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias, incluyendo las actividades en el aula y los periodos de recreo.

En los planteles de educación media superior, las medidas serán determinadas por cada comunidad escolar con el objetivo de recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes, fortalecer la interacción presencial y fomentar las relaciones entre estudiantes.

Por su parte, las universidades trabajarán en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para impulsar el uso crítico de las herramientas digitales, de modo que las y los jóvenes comprendan el funcionamiento de los algoritmos, las implicaciones de la inteligencia artificial y el impacto de estas tecnologías en su formación académica y en la sociedad.

SEP lanza campaña: “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”

Bajo el lema “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, la Secretaría de Educación Pública pondrá en marcha los nuevos lineamientos que restringen el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos públicos y privados del país.

La medida busca favorecer la concentración de los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y promover un uso responsable de la tecnología dentro de las escuelas.

Mario Delgado destacó la importancia de recuperar la convivencia cotidiana entre los alumnos.

“Queremos que regresen las charlas en los pasillos, la convivencia en los patios, la concentración y las amistades en el aula. A partir del próximo martes nos quedamos sin celulares en las escuelas. ¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, expresó.

Fuera celulares de las escuelas El secretario de Educación, Mario Delgado, recordó que el 3 de noviembre entra en vigor la medida para apagar o dejar fuera teléfonos celulares de escuelas primarias y secundarias públicas y privadas en todo el país, a fin de favorecer la concentración en clases y mayor convivencia entre los estudiantes

La medida fue avalada por las 32 entidades

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP señaló que la iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, busca fortalecer los ambientes de aprendizaje y reducir las distracciones que afectan la atención de los estudiantes.

Añadió que la estrategia pretende aprovechar mejor los espacios escolares para estimular la imaginación, la participación y la convivencia entre las comunidades educativas.

El funcionario subrayó que la medida no busca alejar a los estudiantes de la tecnología, sino fomentar un uso consciente y responsable de las herramientas digitales, privilegiando el aprendizaje y la interacción presencial.

Ante ello, llamó a docentes, madres y padres de familia, tutores y estudiantes a sumarse a esta iniciativa para fortalecer los espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia en las escuelas.