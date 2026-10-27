Segob y CANACAR acuerdan retirar bloqueos y abrir mesas de diálogo (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría de Gobernación (Segob) y representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con otras organizaciones del sector, acordaron el retiro definitivo de los bloqueos carreteros y la suspensión de las manifestaciones, tras una reunión de trabajo celebrada este martes 27 de octubre.

De acuerdo con la dependencia federal, el encuentro tuvo como objetivo escuchar las demandas de los transportistas y establecer una ruta de atención institucional para abordar sus principales preocupaciones.

Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de trabajo con las dependencias competentes para revisar temas relacionados con la seguridad en carreteras, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

La Segob informó que la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán y acompañarán las reuniones para dar seguimiento a las peticiones del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

La dependencia destacó que el diálogo institucional permitirá encauzar las demandas de los transportistas y buscar soluciones mediante la coordinación entre autoridades y organizaciones, con el propósito de evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito.

En la reunión también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), que acompañó el proceso de diálogo.

El acuerdo se produce en medio de las movilizaciones del sector del autotransporte de carga, cuyas demandas incluyen mayores condiciones de seguridad para los operadores y mejoras en las condiciones para desarrollar sus actividades. La Segob señaló que las mesas de trabajo permitirán dar seguimiento a estos planteamientos.