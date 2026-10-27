Día de Muertos 2026 y ofrenda: ¿qué almas llegan el 28 de octubre?

Ofrenda de Día de Muertos 2026. Aquí te resolvemos la duda sobre qué difuntos llegan al altar el día 28 de octubre.

Las celebraciones del Día de Muertos 2026 comenzaron este martes 27 de octubre con la llegada simbólica de las almas de las mascotas fallecidas, una tradición que da paso a diferentes fechas dedicadas a recordar a familiares y seres queridos. Sin embargo, el miércoles 28 de octubre tiene un significado especial, debido a que se encuentra reservado para las personas que perdieron la vida en circunstancias trágicas.

¿Qué almas llegan el 28 de octubre durante el Día de Muertos?

Según las tradiciones populares mexicanas, el miércoles 28 de octubre está dedicado a las almas de quienes fallecieron de manera inesperada o trágica, particularmente en accidentes, agresiones y otros acontecimientos violentos. En algunas comunidades, esta fecha también es conocida como el Día de los Matados, debido a las circunstancias en las que perdieron la vida las personas recordadas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) documenta que, entre algunas comunidades otomíes del Estado de México, el 28 de octubre se dedica especialmente a los familiares que murieron de forma violenta. Para recibirlos, se acostumbra colocar veladoras, flores y otros elementos que, de acuerdo con las creencias locales, permiten iluminar el camino de regreso a sus antiguos hogares.

Calendario de Día de Muertos 2026: ¿qué almas llegan cada día?

Aunque las fechas principales de las celebraciones mexicanas son el 1 y 2 de noviembre, el calendario popular contempla otros días para recibir simbólicamente a las almas, dependiendo de su edad o de las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo y las tradiciones documentadas por organismos culturales, el calendario más difundido es el siguiente:

27 de octubre : llegan las almas de las mascotas fallecidas.

: llegan las almas de las mascotas fallecidas. 28 de octubre : se recuerda a las personas que murieron en accidentes o circunstancias trágicas.

: se recuerda a las personas que murieron en accidentes o circunstancias trágicas. 29 de octubre : en algunas tradiciones se recuerda a quienes murieron ahogados; otras dedican este día a las almas olvidadas.

: en algunas tradiciones se recuerda a quienes murieron ahogados; otras dedican este día a las almas olvidadas. 30 de octubre : se recuerda a las almas olvidadas o desamparadas, que no tienen familiares que les preparen una ofrenda.

: se recuerda a las almas olvidadas o desamparadas, que no tienen familiares que les preparen una ofrenda. 31 de octubre : algunas tradiciones recuerdan a los niños que murieron sin ser bautizados o que no llegaron a nacer.

: algunas tradiciones recuerdan a los niños que murieron sin ser bautizados o que no llegaron a nacer. 1 de noviembre : se reciben las almas de los niños fallecidos, conocidos como angelitos.

: se reciben las almas de los niños fallecidos, conocidos como angelitos. 2 de noviembre : se dedica principalmente a las almas de los adultos fallecidos.

: se dedica principalmente a las almas de los adultos fallecidos. 3 de noviembre: algunas familias retiran las ofrendas, al considerar que las almas regresaron a su lugar de descanso.

¿Cuándo se debe poner y quitar la ofrenda de Día de Muertos?

Aunque no existe una fecha obligatoria para colocar la ofrenda, el INAH señala que las familias mexicanas suelen comenzar los preparativos durante los últimos días de octubre, con la intención de tener el altar listo antes de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, quienes acostumbran recordar a sus mascotas o a las personas fallecidas de manera trágica pueden instalarlo desde el 27 de octubre.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que, según algunas tradiciones, las ofrendas se colocan entre el 29 y 30 de octubre y permanecen hasta el 2 o 3 de noviembre. De esta manera, no existe un día único para poner o retirar el altar, pues la celebración depende de las costumbres familiares y regionales que mantienen viva esta tradición mexicana.