Depuran al árbitro electoral: INE inicia reestructura tras salida de Taddei; ya renunciaron tres funcionarios clave

Depuración en el INE Tras la salida de Taddei, comenzó una purga al interior del organismo. (Cuartoscuro)

Tras la polémica por los contratos irregulares en el Instituto Nacional Electoral (INE), comenzó la purga al interior del organismo a menos de un año de los comicios del 2027.

La presidenta provisional del árbitro electoral, Blanca Cruz García, anunció el inicio de una reestructura en los cargos de dirección del organismo, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General.

Durante su primera conferencia de prensa al frente del instituto, informó que tres funcionarios de alto nivel ya presentaron su renuncia y adelantó que podrían registrarse más cambios conforme avance la revisión interna del desempeño de las áreas estratégicas.

¿Qué funcionarios renunciaron al INE?

Blanca Cruz García detalló que las renuncias corresponden a:

El titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) .

. La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación .

. La persona responsable del área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Explicó que estas salidas forman parte de una evaluación institucional aprobada por el Consejo General para revisar el desempeño de quienes ocupan cargos de toma de decisiones.

INE revisará perfiles de altos funcionarios

La presidenta provisional señaló que el Consejo General acordó analizar el trabajo de los funcionarios con responsabilidades directivas para fortalecer el funcionamiento del organismo.

Indicó que, una vez que quede definida la presidencia que encabezará de manera definitiva al instituto, también se revisarán los perfiles de servidores públicos que tengan algún señalamiento.

“Cuando sea definida la presidencia que tenga las capacidades para continuar, se revisarán los perfiles que tengan algún tipo de señalamiento para tomar decisiones colegiadas y posiblemente no serían las únicas renuncias”, afirmó.

Añadió que la renovación de responsabilidades se realizará conforme a la ley y sin afectar la operación del órgano electoral.

Blanca Cruz: las decisiones del INE no deben responder a lealtades personales

La consejera electoral sostuvo que las estructuras directivas deben responder a las necesidades institucionales y a los acuerdos del Consejo General, y no a intereses o lealtades individuales.

En ese sentido, planteó recuperar la conducción colegiada del instituto para que las decisiones estratégicas sean tomadas por el conjunto de consejerías y no dependan de una sola persona.

Blanca Cruz García también informó que el Consejo General instruyó fortalecer la coordinación entre el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para atender posibles investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas.

Precisó que esta colaboración se realizará dentro del marco legal y con respeto al debido proceso, sin prejuzgar responsabilidades.

“Se trata de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso. La autonomía del INE no significa ausencia de controles; exige responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, expresó.