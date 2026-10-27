ONU aprueba por unanimidad resolución de México contra el tráfico ilícito de armas

México logró la aprobación por unanimidad de una resolución para fortalecer el combate al tráfico ilícito de armas de fuego, durante la 13ª Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada del 19 al 23 de octubre en Viena, Austria.

La resolución, presentada por el Gobierno mexicano en el marco del Protocolo sobre Armas de Fuego, que complementa la Convención de Palermo, establece una ruta de trabajo para los próximos años con el objetivo de cerrar espacios a las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad.

Entre sus principales propuestas se encuentra reforzar la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero relacionados con el tráfico de armas, además de abordar la responsabilidad penal de las empresas que facilitan el comercio ilícito de estos materiales.

El documento también destaca la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías para hacer frente a este delito y promover la recopilación de información que permita desarrollar más estudios sobre las dinámicas, los mecanismos y las modalidades del tráfico ilegal de armas de fuego.

Con esta iniciativa, México busca impulsar una mayor cooperación internacional para enfrentar las redes criminales que operan en distintas regiones y que, mediante el tráfico ilícito de armas, contribuyen al incremento de la violencia y a la prolongación de conflictos.

El Gobierno mexicano señaló que la adopción unánime de la resolución representa una contribución a los esfuerzos de la comunidad internacional para fortalecer las medidas contra este fenómeno y limitar las actividades de las organizaciones delictivas transnacionales.