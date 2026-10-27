Enfermedad Vascular Cerebral Reconocer señales de la Enfermedad Vascular Cerebral puede salvar tu vida. A nivel nacional durante 2024, datos del INEGI, se registraron más de 34 mil defunciones por enfermedades cerebrovasculares. Signos de alerta: repentina parálisis facial, de un brazo o pierna, o dificultad para hablar (La Crónica de Hoy)

Ante la aparición repentina de parálisis facial, parálisis del brazo o la pierna, dificultad para hablar, pérdida del equilibrio o alteraciones visuales, hay que prestar atención urgente y acudir lo antes posible a recibir atención médica especializada, puede tratarse de una enfermedad vascular cerebral (EVC).

Al respecto, el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, neurólogo vascular, líder del programa Ictus en el Centro Médico ABC, subrayó la importancia de generar conciencia respecto de este padecimiento, así como de la importancia de identificar estos síntomas y acudir de manera inmediata al hospital, con el objetivo de evitar riesgo de complicaciones y riesgo de muerte.

Lo anterior, debido a que con base en datos del INEGI señalan que tan sólo en el 2024, se registraron a nivel nacional 18,019 fallecimientos relacionados con enfermedades cerebrovasculares, que se han convertido en la séptima causa de muerte.

Con motivo del Día Mundial del Ictus, que se conmemora este 29 de octubre, el especialista destacó la importancia de sospechar de la enfermedad vascular cerebral, ante síntomas muy específicos, debido a que esta complicación para la salud, dijo, es muy frecuente en todo el mundo y México no es la excepción, ya que con base en información de la Secretaría de Salud cada año en nuestro país se registran alrededor de 170 mil nuevos pacientes con ictus a nivel nacional.

EVC PUEDE OCASIONAR DAÑO CEREBRAL, DISCAPACIDAD O LA MUERTE

En este sentido, el especialista enfatizó que el EVC o ictus es una emergencia médica que puede ocasionar daño cerebral, discapacidad e incluso la muerte, por lo que, poder identificar alguna o varias de estas señales y que el paciente reciban atención médica inmediata, puede marcar una enorme diferencia en la evolución del paciente.

Al respecto, advirtió que en la actualidad, una de cada cinco personas que lo padece puede fallecer y 60% de los pacientes que sobreviven presentan algún tipo de discapacidad neurológica como pueden ser: la imposibilidad de caminar o hablar.

Esta enfermedad puede aparecer de dos formas, como ictus isquémico, conocido como “embolia cerebral”, la cual se origina por una oclusión de una arteria, que al taparse, se infarta y muere, dañando la zona afectada del cerebro.

Por otra parte, el ictus hemorrágico, conocido como “derrame cerebral”, ocurre cuando se rompe la arteria, dando paso a la formación de un coágulo en el cerebro.

En el caso del ictus isquémico es importante reconocer síntomas como: parálisis de medio cuerpo, debilidad de brazo, pierna o cara, problemas para hablar o comprender el lenguaje. Estos síntomas también se presentan en el ictus hemorrágico, caracterizado, además, por dolor de cabeza intenso o severo y puede haber pérdida de la conciencia o el sentido.

FACTORES DE RIESGO

El principal factor de riesgo para los dos tipos de ictus es la presión arterial alta, además de diabetes, colesterol elevado, obesidad y falta de actividad física, ante lo que, recomendó el galeno, es conveniente mantener en cifras de control la glucosa en sangre para personas que viven con diabetes y de la presión arterial para los hipertensos, así como procurar una dieta saludable, practicar ejercicio de manera rutinaria, así como evitar el consumo de tabaco, lo cual puede prevenir su aparición.

Asimismo, señaló que el EVC suele ser más frecuente en hombres, sin embargo, cuando las mujeres llegan a la edad de la menopausia, las cifras se igualan entre ambos sexos, debido a que las mujeres al iniciar esa etapa de la vida disminuye de manera drástica la producción de estrógenos, que actuaba como una especie de “escudo” que les brindaba protección.

ANTES AFECTABA MÁS A ADULTOS MAYORES, AHORA TAMBIÉN A ADULTOS JÓVENES

El doctor Calleja Castillo señaló que ésta es una enfermedad que registra una mayor incidencia en adultos mayores -60 años-, no obstante en los años recientes ha comenzado a registrarse un mayor número de casos de esta enfermedad en adultos jóvenes, debido a falta de actividad física, mala alimentación y otras conductas de riesgo.

Al respecto, es importante mencionar que con base en información de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME), la enfermedad vascular cerebral ha registrado un aumento de hasta 25% en el número de casos en adultos jóvenes, es decir personas hasta menos de 45 años en las últimas dos décadas-, muchos de ellos relacionados con factores de riesgo, como: diabetes mellitus e hipertensión descontrolados, síndrome metabólico, hábitos alimenticios inadecuados, así como sedentarismo y tabaquismo.

El neurólogo explicó que para poder atender a tiempo esta emergencia médica existen procedimientos quirúrgicos de mínima invasión y terapias innovadoras, enfocados a revertir la oclusión arterial cerebral, con el objetivo de restablecer la circulación sanguínea y evitar daños neurológicos.

Para el caso de pacientes que quedan con alguna complicación, es importante seguimiento a través de un programa de rehabilitación física, cognitiva y de lenguaje para tratar de restablecer habilidades motoras, de memoria y del habla, mejorando su independencia y calidad de vida.

La terapia de rehabilitación puede iniciar desde que el paciente se encuentra en terapia intensiva, a través de un programa personalizado, para que, en la medida de lo posible, recupere las habilidades comprometidas.