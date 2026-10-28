Busca Senado “meter reversa” a “super poderes” en presidencia del INE tras presunta corrupción

Senadores analizan la posibilidad de quitarle "super poderes" otorgados a presidencia del INE en la reforma al Poder Judicial.

Tras los señalamientos de presuntos desvíos de recursos y conflicto de interés en el INE, senadores de todos los partidos presentaron iniciativas para reformar el articulo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quitarle los poderes extraordinarios a quien encabece el INE que permitió a Guadalupe Taddei colocar funcionarios en áreas sensibles sin que pasaran por la aprobación del consejo de ese órgano electoral.

Incluso del lado de los morenistas, los senadores, Javier Corral y Susana Harp así como Amalia García de MC presentaron también una iniciativa en ese mismo sentido.

Los senadores también urgieron a los diputados para que la nueva presidencia del INE surja de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas para garantizar legitimidad, imparcialidad y confianza en la conducción de las elecciones de 2027.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco insistió en que el nombramiento debe fortalecer la legitimidad de la autoridad electoral rumbo a 2027, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga las presuntas anomalías detectadas en el instituto.

Señaló que, si las auditorías confirman irregularidades, deberán presentarse las denuncias correspondientes, incluso de carácter penal, dependiendo de su gravedad.

En coincidencia, el senador de Morena, Saúl Monreal, respaldó que la designación sea producto de un acuerdo entre las bancadas y reconoció que el relevo también abre la posibilidad de revisar las facultades otorgadas a la presidencia del INE.

“Si sale consensuado, es lo ideal que todas las fuerzas políticas, al menos en la Cámara de Diputados, tengan el aval de quien sea el designado”, expresó.

El PAN a través de la senadora, Verónica Rodríguez Hernández, presentó la iniciativa para quitarle súper poderes a la presidencia del INE luego de los actos de corrupción en los que se ha visto involucrada su extitular Guadalupe Taddei y su grupo cercano de colaboradores.

Antes, la presidencia del INE no tenía esos superpoderes para nombrar a los directores ejecutivos, titulares de las unidades técnicas, incluyendo, a quien maneja el dinero y los contratos.

La propuesta del nombramiento pasaba por el Consejo General y requería 8 de 11 votos para ser válido.

Sin embargo recordó que Morena reformó la ley y le dio “superpoderes” a Taddei con lo cual ella tuvo la facultad para nombrar a los titulares, tanto de las direcciones ejecutivas como de las unidades técnicas.

Por ello, el PAN impulsa esta reforma para que todos los nombramientos, especialmente de los que manejan los contratos y el dinero, no sean facultad de la presidencia y se requieran 8 de los 11 votos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su aprobación.

También se propone que el Consejo General del INE establecerá un procedimiento extraordinario de revisión de los nombramientos de las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

El objetivo será evaluar la idoneidad y desempeño de cada uno y cuando haya elementos que justifiquen una remoción, el Consejo General procederá conforme a las atribuciones, causas y procedimientos legales.