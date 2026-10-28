Navy SEALs en México; autoriza Senado adiestramiento conjunto con tropas de élite

Grupo de élite de Estados Unidos capacitará a fuerzas armadas de México

El pleno del Senado autorizó el ingreso a territorio nacional de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL, de Estados Unidos, a fin de que participen en el Evento SOF 19 “Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con personal de SEAL y UNOPES”.

Los os instructores extranjeros impartirán capacitación a 87 elementos mexicanos pertenecientes al agrupamiento de fuerzas especiales, al batallón de fusileros paracaidistas, al batallón de comandos anfibios y a la unidad de inteligencia naval.

La capacitación se realizará del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027 en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México, y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

“Comprende medicina táctica, atención de heridos bajo fuego, planeación de operaciones especiales, procedimientos de reacción al contacto, patrullaje urbano y rural, combate cercano en interiores y técnicas de abordaje de embarcaciones”, explicó el senador de Morena, Pavel Jarero Velázquez

De acuerdo al dictamen, el personal de instructores del Equipo 4 de los Navy SEAL ingresará con equipo táctico, municiones y armamento orgánico a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América y aterrizará el 29 de octubre de 2026, en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.