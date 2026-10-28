Monreal plantea elegir nuevo dirigente del INE entre el 6 y 7 de diciembre

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó este miércoles en entrevista que la elección del relevo de Guadalupe Taddei en la presidencia del INE, está prevista entre el 6 y 7 de diciembre próximo.

Destacó que el borrador del acuerdo ya fue circulado entre los coordinadores parlamentarios este martes y están a la espera de saber si plantearán modificaciones.

Aseguró que la fecha propuesta para la elección del nuevo titular del organismo electoral dependerá que no ocurra nada en el trayecto del tiempo.

“Si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza, estaríamos hablando que entre el 6 y el 7 de diciembre tendríamos nuevo presidente”, manifestó Monreal.

Asimismo, indicó que, prevén que el próximo 4 de noviembre, en el Pleno sea aprobada la convocatoria y a partir de ese momento dará inicio formal el proceso.

“Una vez que se aprueba, se publica en la Gaceta Parlamentaria y tiene efectos de notificación. El propio miércoles tiene vigencia, y ahí se establecen los términos para cumplirse”, comentó.

Adelantó que, hasta ahora, el acuerdo es que la próxima presidencia del INE sea ocupada por una mujer, pero advirtió que, al tratarse de una situación extraordinaria, hay que esperar.

“Hasta ahora sí hemos acordado que debe ser mujer, pero esta es una situación extraordinaria, vamos a ver. Pero en principio yo me inclino porque sea mujer”, enfatizó.