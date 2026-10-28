Citarán a comparecer al titular del OIC del INE ante comisiones unidas de San Lázaro

Víctor Hugo Carvente Contreras

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, informó que citó al titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, para comparecer este viernes a las 9:00 horas, en una sesión conjunta con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El legislador explicó que envió el oficio de citación y que, tras establecer comunicación telefónica con el funcionario, recibió una respuesta favorable para acudir a la reunión.

Detalló que ambas comisiones acordarán el formato de la comparecencia, aunque adelantó que propondrá una dinámica de rondas de preguntas y réplicas para garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios.

“Quiero que sea muy dinámico, es decir, empiecen tres partidos, cuestionen, réplica, tres partidos, réplica, otra ronda”, señaló Herrera Borunda, quien agregó que el número de rondas dependerá de lo que determinen los integrantes de las comisiones.

El diputado indicó que la comparecencia se llevará a cabo el mismo día en que se presentará el informe del auditor, lo que permitirá revisar las funciones de los órganos encargados de la fiscalización y el control institucional.

Explicó que el ejercicio forma parte de las atribuciones de vigilancia del Poder Legislativo, que debe supervisar que las instancias responsables cumplan con el mandato que tienen encomendado.

“Nosotros, de alguna u otra manera, somos los vigilantes de los vigilantes”, expresó.

Herrera Borunda sostuvo que el objetivo de las preguntas a los funcionarios será conocer cómo están desempeñando sus responsabilidades y verificar que sus actuaciones correspondan a las obligaciones establecidas.

La comparecencia buscará, de esta manera, abrir un espacio de revisión parlamentaria sobre las tareas de control interno y fiscalización, con la participación de las dos comisiones de la Cámara de Diputados.