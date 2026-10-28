García Harfuch supervisa estrategia de seguridad en Sinaloa y anuncia fortalecimiento policial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una visita de supervisión a Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de evaluar los operativos de seguridad, revisar resultados y reforzar las acciones contra los grupos generadores de violencia.

Durante la visita, el funcionario federal sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para analizar los avances de la estrategia de seguridad y fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

En las actividades también participó el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, con quien García Harfuch revisó las acciones operativas desplegadas en la entidad.

Uno de los principales objetivos fue evaluar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, a fin de identificar sus necesidades en materia de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación.

Asimismo, las autoridades supervisaron el funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como los requerimientos para mejorar sus capacidades. También revisaron el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario.

García Harfuch adelantó que en una próxima visita se analizará de manera específica el plan para fortalecer la Policía Municipal de Mazatlán, con la finalidad de consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas.

El seguimiento de estos planes estará a cargo de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien supervisará los avances de las acciones de fortalecimiento institucional.

El secretario informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los resultados, seguimiento de los operativos y ajustes a la estrategia cuando sean necesarios.

“La seguridad de las familias sinaloenses es una prioridad”, señaló García Harfuch, al reiterar que las autoridades federales continuarán trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y municipales para combatir la violencia, fortalecer las instituciones de seguridad y recuperar la paz y la tranquilidad de la población.